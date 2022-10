Sedena trabaja en creación de nueva aerolínea, asegura López Obrador

La secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) trabaja en la creación de una nueva aerolínea, en cuya flotilla está contemplado el avión presidencial TP-01, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Palacio Nacional, donde encabeza su habitual conferencia matutina, el mandatario federal dijo que dicho proyecto le fue presentado durante su gira de hace dos semanas a Yucatán y, pese a que el análisis económico arroja su viabilidad y rentabilidad, el Gobierno Federal aun no toma la decisión. No obstante, adelantó que podría comenzar operaciones en el 2023.

A pregunta expresa, indicó que dicha aerolínea será manejada por la empresa Olmeca-Maya-Mexica, la cual administrará el Tren Maya y los aeropuertos Felipe Ángeles, Tulum, Chetumal y Palenque.

“Esta empresa que se llama Olmeca-Maya-Mexica va a operar el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque, posiblemente uno o dos más, entonces es el Tren Maya, los aeropuertos y se está pensando en la línea área, y si son 10 aviones”.

López Obrador explicó que esta aerolínea brindará servicios de transporte de pasajeros y de carga con una flotilla de 10 aviones arrendados, entre ellos el avión presidencial TP-01, la creación de una empresa turística que administre tres hoteles, dos museos y dos parques ecológicos.

Indicó que con este proyecto se da porque “hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión, porque no son atendidos por las líneas actuales” y por la reducción de vuelos de las líneas aéreas existentes.

“Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales. Ha habido una disminución, no sólo por Mexicana, sino por Interjet, se han reducido los vuelos de Aeromar”.

Sobre el avión presidencial, el político tabasqueño dijo que será entregado a la empresa Olmeca-Maya-Mexica quien manejara los otros 10 aviones de esta nueva aerolínea, pero destacó que se dijo se está buscando aquellos que mejor convengan y se están checando diversas empresas, “todo esto es porque hace falta que haya más servicios”.

Una vez más, el titular del Ejecutivo resaltó el costo por mantenimiento del avión presidencial, pues solo es rentable utilizarlo para destinos hacia el norte del país, como Tijuana.

“Ese avión no se debió comprar para usarse en México. Porque ese avión, para que sea técnicamente eficaz, para que sea racional su uso, tiene que tener un promedio de vuelo de 5 horas. Sería nada más usarlo de aquí a Tijuana o ni a Cancún, porque es un avión trasatlántico para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Entonces, no es para ir a Guadalajara ni a Oaxaca ni a Monterrey. Estuvo mal la adquisición", expresó.

Adelantó que el Gobierno Federal dará facilidades para todo aquel que busque tener una concesión de la aerolínea, siempre y cuando cuente con solvencia económica y sea responsable.

Al cuestionarle el posible nombre de la línea área, López Obrador dijo que podría ser Mexicana, pero comentó:

“Sería muy bueno, a mí me gustaría, pero hay un juicio y no se trata de meternos nosotros en un conflicto mayor, pero lo ideal sería que fuese Mexicana, porque es regresarle a la Nación un símbolo, un emblema, solo que los trabajadores estuviesen de acuerdo en recibir una cantidad o quien tenga la marca. Hay que ver si a la mejor es propiedad pública, pero eso sería lo mejor Mexicana, sino algo que tenga que ver con México”, comentó.

Se dijo sorprendido de que esta información sea del dominio de la prensa nacional.

“Si se saben las cosas para qué se necesita andar espiando, escuchando o con sistemas de inteligencia. En dónde salió eso”, preguntó el presidente”

-En Guacamayas Leaks, se le respondió.

“Es que es cierto, es cierto, sí. ¿De ahí salió?, es que no sabía, si se está trabajando en eso (…) Fíjate que yo no sabía que la Guacamaya”, dijo en tono de broma.

