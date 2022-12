Sedena tiene mando del Tren Maya, porque Fonatur no aguantaría el primer cañonazo: AMLO

El Tren Maya está bajo el mando de la secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), porque el Fondo Nacional de Fomento (Fonatur) no aguantaría la primera insinuación ni el primer cañonazo para ser privatizado, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que los recursos al ser de la Nación, de los mexicanos, qué mejor institución que la Defensa Nacional para que los cuide.

“Entonces, ¿cómo se lo vamos a dejar a Fonatur? No aguanta ni la primera insinuación ni el primer cañonazo. Entonces todo esto que es de la nación, de los mexicanos, lo tenemos que cuidar (…) ¿Quién nos puede garantizar que estos bienes de la nación se cuiden? Pues una institución como la Secretaría de la Defensa. No sólo es porque ellos están ayudando en la construcción, no sólo es porque están actuando con rectitud, con profesionalismo, con honestidad, es también dejarle todas estas obras a una institución fuerte”, indicó.

Recordó que en el sexenio de Vicente Fox Quezada el Fonatur vendió terrenos cercanos al actual aeropuerto de Cancún a siete pesos el metro cuadrado.

El presidente López Obrador indicó que, por ese tipo de casos, se tomó la decisión de que la Sedena se hiciera cargo de obras tan importantes como el Tren Maya, “fue una bendición”.

