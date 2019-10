Secretario de Seguridad Nacional comparece ante Diputados por hechos en Culiacán

El secretario de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño comparecerá el próximo 5 de noviembre ante la Cámara de Diputados por los hechos ocurridos en el municipio de Culiacán, Sinaloa, donde también se liberó a Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo”.

A las 11:41 horas de este jueves y acompañado bajo los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protestó decir verdad para ser cuestionado sobre el primer informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como Presidente de México.

Durazo Montaño compareció ante los diputados en el pleno de la Cámara, junto con los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; y de Marina, José Rafael Ojeda Durán para hablar sobre los hechos ocurridos hace dos semanas en Culiacán, Sinaloa.

Durazo Montaño se reunió con diputados de las bancadas de Morena, PT, PES y del PVEM.

En su comparecencia el Secretario de Seguridad fue cuestionado por los legisladores sobre el fallido operativo contra Ovidio Guzmán López, quien es el hijo Joaquín “El Chapo” Guzmán y que fue capturado y posteriormente liberado el 17 de octubre del año en curso.

Al inicio de su exposición el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que nunca como ahora, en todo lo que va en su corta existencia, el actual gobierno había sido sujeto de tan dura crítica en materia de seguridad, pero aseguró que jamás se había tratado con tanta prudencia el defender la integridad física y dignidad de las personas.

De igual forma el Secretario de Seguridad Nacional, rechazó durante la mañana él hubiera mentido en lo que tiene que ver con el operativo al momento de informar sobre cómo sucedieron los hechos.

Alfonso Durazo Montaño afirmó: “Una cosa es dar información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra muy distinta es tener la intención de mentir que nunca existió en el gabinete porque no tenemos necesidad de hacerlo".