Se traba reforma electoral en San Lázaro, nadie cede

En conferencia de prensa, el PRI reiteró su rechazo a la reforma electoral | Twitter: @PRI_Nacional

Ante una Oposición que anticipó su rechazo a la iniciativa de Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, las bancadas de Morena y sus aliados llevaron el tema a un impasse en espera del Plan B del Ejecutivo en la materia.

Este martes, después de que las comisiones unidas aprobaron el dictamen para que en la sesión ordinaria del Pleno Legislativo de San Lázaro se discutiera y sometiera a voto la propuesta del Presidente, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, se adelantó a la asamblea e informó a través de su cuenta de Twitter (@NachoMierV) la decisión –junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT) – de pedir a la Mesa Directiva que dicho proyecto se pospusiera para el próximo martes 6 de diciembre.

El argumento del aplazamiento, escrito en su red social a las 8:31 am, de la discusión de la reforma electoral, dijo el líder morenista, es para dar tiempo al análisis del dictamen. Sin embargo, al mismo tiempo, el presidente López Obrador anunciaba que este fin daría a conocer el plan de reforma a la ley electoral para que no se “compren los votos”.

Los grupos parlamentarios de la Oposición en la Cámara de Diputados, integrados por Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunciaron que desconocían las razones por las cuales se difirió la sesión.

“No se nos informó”, dijo en conferencia de prensa Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva.

Adelantó que si el Presidente se atreve a violentar la Constitución con una iniciativa que contradiga la Carta Magna, “pero de inmediato, presentaremos la Acción de Inconstitucionalidad y nosotros como legisladores, pero también lo harán, les anticipo, los partidos políticos, que tienen legitimación en este caso por ser materia electoral”, sentenció.

En la sesión de hoy solo se manifestó la declaratoria de publicidad del dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población.

Te puede interesar: Llama Mario Delgado a Monreal a reconciliarse con Morena

Oposición reafirma voto en contra

Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado, junto con Rubén Moreira, coordinador del tricolor en San Lázaro, contestó: el día que sea, a la hora que sea, el PRI va a votar en contra”.

Expresó que la postura de la bancada está firme y confirmó un “rotundo rechazo a la iniciativa de reforma electoral, así se mueva unos días, dos días o una semana”.

Por su parte, las bancadas de MC y el PRD mantienen su negativa a la reforma constitucional a los órganos electorales.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC, dijo que van a dar la batalla para no haya reforma electoral. Aseguró que el sistema electoral mexicano funciona bien.

Reconoció que puede haber mejoras, pero hay que discutirlas después de la elección presidencial de 2024.

Por su parte, Luis Cházaro, coordinador del PRD, manifestó su sorpresa de que algo que ya se había anunciado por parte del oficialismo, se posponga.

“Efectivamente, se queda atrapado el oficialismo en la narrativa y ahora ya no encuentran como salir porque no tienen los votos para lo constitucional, y no tienen un acuerdo –yo creo– para lo secundario”, dijo.

“Reiteramos nuestra postura como grupo parlamentario, votaremos en contra de cualquier retroceso democrático; esto no es narrativa, es nuestra posición histórica como partido.

“Lo secundario, pues ya que no lo guarden tanto, que lo muestren no sólo a sus aliados, que lo muestren a la oposición y, a partir de ahí, podríamos dar un punto de vista”, dijo.

Al respecto, los diputados panistas en conferencia de prensa emitieron su posicionamiento y en voz de Santiago Creel lamentaron que sin previo aviso se tomen estas decisiones.

Anunció que están listos y decididos para dar sus argumentos en tribuna y ante la asamblea de votar en contra de la reforma que pretende el Presidente.

“Una cosa es tener la mayoría y otra es atropellar los protocolos y los acuerdos parlamentarios. La palabra del presidente de esta cámara vale. ¡Hoy no se está cumpliendo la palabra!”, exclamó a sus correligionarios

“¡Hoy! ¡Hoy! Hoy! ¡Hoy!”, gritaron los panistas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!