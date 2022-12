Se juntan Covid, influenza y gripe en temporada invernal

Desde hace varias semanas los cuadros respiratorios por gripe, Covid-19 o influenza han sido el principal motivo de consultas en el sector público y privado de salud, provocados por una época invernal adelantada, lo cual es normal. Sin embargo, la sintomatología de algunos pacientes hacen deducir a algunos profesionales de la salud que estas enfermedades ya son concomitantes; es decir, que se está dando una “convivencia” simultánea.

En entrevista para La Verdad Noticias, Daynis Norhay Reyes Moreno, Médica Especialista en Medicina de Urgencias del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), indicó que hace tres semanas de 30 pacientes, que acudieron a urgencias con fiebre arriba de 39 grados, congestión nasal, cefalea intensa (dolor de cabeza), mialgia (dolor muscular) artralgia (dolor articular) el 50 por ciento, es decir, 15 dieron positivos a influenza estacional y de esos 15, 5 casos fueron covid-19 más influenza.

“No tenemos pruebas fehacientes, pero sospechamos, que son enfermedades concomitantes, son pacientes que tienen Covid y, además tienen influenza, por eso llegan tan sintomáticos. Lo que puede pasar es que al presentarse al servicio de Urgencias no se alcanza a detectar la positividad a Covid-19, porque están atravesando por el periodo de incubación y por eso salen negativos, entonces tenemos la sospechan que ya son enfermedades concomitantes; o sea tienen, coronavirus y además tienen influenza”, dijo.

Población joven el blanco de la influenza en este invierno

Lo que llama la atención es que los casos de influenza en el IMSS son de personas en edad productiva laboral. Lo mismo sucede en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en donde un especialista de una Clínica Familiar que, pidió anonimato, reveló a La Verdad Noticias que del 1 al 14 de diciembre se registraron 14 casos, de los cuales 9 eran trabajadores de entre 30 y 58 años de edad, dos menores de edad en etapa escolar y solo tres de la tercera edad.

Reyes Moreno señaló que a sus pacientes les otorgaron una licencia médica (incapacidad) de entre cinco y siete días para confinarse, de acuerdo al cuadro sintomático que presentó cada trabajador, para evitar el agravamiento de la enfermedad y que fueran portadores del virus o de los virus, si es que eran concomitantes con SARS-Cov-2.

Contrario a las declaraciones del subsecretario de Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, sobre que la vacuna de la influenza no era de uso generalizado e, incluso no era necesario que la “gente joven y saludable” no se inoculara, la recomendación de Reyes Moreno es que la toda población acuda a cualquier centro de salud para vacunarse.

Claro, primero los sectores de riesgo como adultos mayores, mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, pero también las personas jóvenes y en edad laboral productiva, que son los más afectados en este invierno por la influenza.

Vacunas suficientes, módulos vacíos

Aunque la “sugerencia” del subsecretario de Salud de que los jóvenes no acudan a inocularse para evitar quitarle la oportunidad a los sectores vulnerables a protegerse de contraer influenza, desató la especulación de que ésta se derivaba por la falta de biológicos, lo cierto es que sí hay vacunas, pero los módulos están vacíos.

“Es bien preocupante y a la vez triste, ver los módulos de vacunación vacíos, y aunque uno los invita a que después de su consulta vayan a al módulo de vacunación para influenza, la contestación es ‘no, doctora, no me lo voy a aplicar, porque el año pasado me fue muy mal y me dio una gripa terrible’ y entonces ahí si pierden la oportunidad de protegerse”, comentó Daynis Reyes.

Recordó que, sigue vigente el mito sobre los efectos secundarios que generaron las primeras vacunas, cuando se dio la epidemia de la Influenza A-H1N1, pero lo que la gente no toma en cuenta es que esos efectos se dieron porque era una vacuna “parcialmente inoculada”, es decir, que conllevaba a tener reacciones adversas debido a su conformación; hoy en día su elaboración evolucionó y, la única contraindicación es para los pacientes que son alérgicos al huevo o a la proteína de este alimento.

El médico del ISSSTE calificó como un hecho inédito que la autoridad sanitaria federal indique que la vacunación para la influenza estacional solo es para ciertos grupos de la sociedad y, de acuerdo a su opinión, contraviene el derecho a la salud. Además, de que refleja un alto desconocimiento y desinformación de lo que sucede en el sector público.

“Esta declaración no se puede entender de otra manera, más que seguramente es por su austeridad republicana, o sea, que no hay vacunas suficientes y tengan temor de que haya filas y filas de personas queriéndose vacunar, no lo pueda hacer y esas denuncias comiencen a estallar en las redes sociales, pero en el Instituto no ha habido desabasto en este tipo de vacunas”.

Ambos médicos consultados coinciden que la falta de interés de la población y una mala estrategia de vacunación pondrá en riesgo la preservación de centenares de vacunas que están disponibles en las clínicas y hospitales del IMSS y del ISSSTE.

“Los lotes de vacunas están disponibles, pero recordar que la vacuna contra influenza es una vacuna fragmentada, y necesita red fría 100 por ciento, debe estar a cierta temperatura y es un gran esfuerzo por parte de todo el Instituto y todo el sector salud en realidad para mantener activos eso viales, pero imagínate si no es aplicada antes del tiempo de vida de esa vacuna; sería un esfuerzo y dinero perdido”, comentó la urgencióloga del IMSS.

A pesar de que los grupos vulnerables han acudido a vacunarse contra la influenza, si personas - entre 18 y 55 años- no se aplican la vacuna, en las próximas fechas se podría presentar un repunte de casos de Covid-19 e influenza, que si llegan a ser cien por ciento concomitantes se volvería a dar un panorama complicado en los Módulos de Atención Respiratoria de IMSS (MARSS) y del resto del sector público.

Sin embargo, el impacto del incremento de enfermedades respiratorias, cualquiera que sea su tipo, no solo se da nivel de la salud física y emocional de los pacientes, esto también repercute en términos económicos y laborales.

Síntomas y diagnóstico de la influenza

El periodo de incubación del virus A y B, que provocan la influenza estacional, tiene un periodo de incubación de tres a siete días aproximadamente.

En cuanto a la sintomatología es un cuadro muy similar al del Covid-19: dolor de cabeza, articular, muscular, escurrimiento nasal, moco transparente, sin color, pero algo muy característico es la fiebre persistente – a diferencia de coronavirus - por arriba de 39 grados.

La influenza se diagnóstica mediante un hisopado faríngeo, que no es más que una prueba rápida de antígenos, con la que en 15 o 20 minutos se tiene el resultado.

No bajar la guardia

Al haber comenzado el festejo decembrino, coloquialmente bautizado como “El Guadalupe-Reyes” y, debido a la evolución de las enfermedades respiratorias en territorio nacional, pues ha habido días en que no se registra ningún paciente de Covid-19 y unos días después el número de pacientes positivos se eleva exponencialmente, es que la egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) hace hincapié en retomar los protocolos sanitarios de higiene: uso de cubrebocas, lavado de manos recurrente, desinfección de superficies con agua y cloro, una buena hidratación y una buena ingesta de vitamina C.

Daynis Reyes Moreno señala que, el hecho de que en espacios cerrados, como bancos, centros comerciales y cines, ya se han relajado los protocolos sanitarios ha provocado angustia y ansiedad entre algunos profesionales de la salud que estuvieron en la primera línea de atención de pacientes de coronavirus hace dos años, pues fueron momentos traumáticos los que vivieron.

"Para nosotros, como médicos que vivimos la etapa más difícil de la pandemia, nos genera miedo de que se dé otro rebrote de esa magnitud, son recuerdos sumamente tristes y es algo que no quisiéramos volver a vivir ningún personal de salud que estuvimos en esa batalla. Ojalá que la muerte de millones de personas en el mundo nos ayuden a concientizarnos sobre el valor de la salud y de la vida con medidas sumamente sencillas”, expresó.

