Se “inspira” AMLO en decreto de más de 150 años para aplicar la reducción salarial de “los de arriba”

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador sorprendió durante la mañana del jueves al mostrar ante los representantes de los medios informativos la copia de un pergamino del año de 1861 “en el que ya se decretaba la reducción salarial del ejecutivo”

“Yo me encontré esto, que se los transmito. Es un decreto de 1861, dice así: El Excelentísimo señor presidente de la república se ha servido dirigirme el decreto que sigue. El C. Benito Juárez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de la misma: Sabed que, considerando la necesidad imperiosa de introducir en los gastos púbicos economías que faciliten la reorganización del erario, he tenido a bien decretarlo siguiente: