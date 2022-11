Se dará informe sobre perros que llevaban partes humanas en Zacatecas: AMLO

“No queremos parecer alarma”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los videos en donde se observó a dos canes llevando en el hocico partes humanas en Zacatecas e Irapuato.

A pregunta de La Verdad Noticias, el mandatario federal indicó que mañana el Gabinete de Seguridad dará un informe sobre estos hechos que conmocionaron a la opinión pública.

Señaló que las dependencias involucradas en seguridad están realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Dijo que el gobierno no da mayor información sobre este tipo de acontecimientos, porque “Seguramente están investigando los casos estos (…) A veces no queremos dar información de este tipo, porque no queremos parecer alarma, pero si ustedes lo piden”, apuntó.

