El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que ya se compraron 140 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 para proteger a la población del país, para lo cual se cuenta con un presupuesto de 32 mil millones de pesos.

En ese tenor, el gobierno de México esperaba esta madrugada el primer embarque de 870 mil dosis del biológico de AstraZeneca procedente del Instituto Serum, de la India. Además, este lunes se espera el arribo de casi 500 mil dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 de Pfizer de Bélgica.

La Verdad Noticias informa que, el jefe del Ejecutivo federal explicará hoy, desde la capital oaxaqueña, cómo se realizará el plan nacional de vacunación masiva que comenzará el día de mañana con los adultos mayores de 60 años.

AMLO asegura la compra de 140 millones de vacunas

Durante una visita a un vivero del programa Sembrando Vida, acompañado por el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa (PRI), y el secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez, el Presidente reiteró que esta semana comienza la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19.

“Esto nos va ayudar mucho, el que ya se tenga adquirida toda la vacuna,140 millones de dosis, 32 millones de pesos que ya se tienen, ya se compró toda la vacuna que se necesita para proteger a nuestro pueblo”, sentenció.

Se compraron 140 millones de vacunas contra COVID-19, asegura AMLO.

Al respecto, Andrés Manuel López Obrador detalló que la inmunización servirá para proteger a la población para no enfermar con el virus del SARS-CoV-2, no padecer y no seguir sufriendo de esta pandemia.

Cabe destacar que el gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa afirmó desde San Mateo Tlapiltepec, que la entidad es un aliado del presidente López Obrador y siempre caminará “al mismo son” de la transformación.

En la inauguración del camino rural a San Mateo Tlapiltepec, el mandatario estatal destacó que al pueblo de Oaxaca le llena de fuerza, “la fortaleza del presidente López Obrador”, quien logró superar el COVID-19. “Nos llena de fortaleza su fortaleza, nos llena de convicción verlo hoy aquí haciendo valer aquella frase: la patria es primero”, declaró.

Murat Hinojosa destacó que el gobierno federal no sólo apoya a la entidad con grandes obras sino también con estos caminos rurales que son grandes puentes de desarrollo, ya que se necesitaba la conectividad.

