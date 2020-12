¿Se comerá AMLO el pavo que le regalaron en Oaxaca?

El guajolote que le regalaron en Oaxaca el pasado fin de semana está en Palacio Nacional comiendo maíz, dijo el presidente Andrés Manuel López obrador.

El mandatario recordó que aunque guarda la sana distancia en sus giras, la semana pasada una señora le regaló un pavo, “un guajolote” y quiso tomarse una foto con él.

“Por cierto aquí lo tenemos ahí está comiendo maíz”, dijo.

López Obrador informó que le están demandando “que haya indulto” para el guajolote.

“Pero no saben ustedes lo del pavo, porque me están demandando que haya indulto, no quieren que se sacrifique el pobre pavo, pero cuido la sana distancia”, dijo.

Tras la inauguración del camino, el mandatario se dirigió a su camioneta en donde ya lo esperaban varias personas, entre ellas una anciana quien le entregó un guajolote y una botella y esperó a que les tomaran una fotografía juntos.

¿Y el pavo de AMLO?

“Gracias señor”, le dijo la mujer, a lo que López Obrador le respondió: “Gracias a ti mi amor”, para después acercarse a su camioneta y abrir la puerta, pero un hombre con cubrebocas le pidió tomarse una foto a lo que accedió.

Posteriormente otro hombre sin mascarilla, le pidió también una selfie a lo que el presidente respondió:“Vente, vente... es que me lo tienen prohibido pero ya no da tiempo”, esto ante la insistencia de los que lo rodeaban.

López Obrador subió a su camioneta pero esta vez no cerró su ventana y siguió escuchando las peticiones de los productores de mezcal; uno de ellos le dijo que revise los impuestos a esta bebida porque “no nos deja desarrollarnos”.

Hace una semana, el Presidente hizo un llamado a los mexicanos, particularmente a los habitantes de la Ciudad de México a no salir de su casa, si no es necesario, toda vez que el número de contagios va en aumento.

