Se cae alianza del PRIANRD en elecciones locales de Tabasco

La dirigencia estatal del PRD en Tabasco confirmó que no irán en alianza con el PRI y el PAN en las elecciones locales de junio próximo, debido a que no llegaron a ningún acuerdo en las candidaturas y paridad de género.

En conferencia de prensa, el líder del PRD, Javier Cabrera Sandoval anunció que al no lograr consensos con los otros dos institutos políticos irán solos en la contienda electoral, según reporta el portal web de la estación radiofónica XHVT y que ahora replica La Verdad Noticias.

Pese a que hace algunas semanas había afirmado que existía un 99 por ciento de avance en las negociaciones, el perredista afirmó que los plazos y tiempos se cumplieron y no se concretó un acuerdo.

Expuso que "las coaliciones no pueden partir de sueños y deseos personales, sino del irrestricto cumplimiento de la ley".

"Lamentablemente en este camino no contaremos con los partidos políticos nacionales, puesto que el reloj del tiempo electoral nos dice que los plazos y tiempos se han agotado, a pesar de ello, en un último esfuerzo, en espera de una decisión afirmativa, nuestro partido convocó para el día de mañana al Consejo Estatal, para aprobar una posible política de alianzas y plataforma política, como muestra inequívoca de nuestra voluntad de construir el acuerdo de coalición. El cual no se llevará efecto, la respuesta esperada nunca llegó.

"Hacer un acuerdo de forma precipitada solo conllevaría a violentar la ley electoral, al no cumplir con las formalidades del proceso electoral, abriría la puerta a una impugnación y que la tiren en los tribunales. No vamos a ser irresponsables, tenemos que actuar con mesura, con cordura", aseveró Javier Cabrera.

PAN-PRI y PRD no se pusieron de acuerdo

Destacó que Acción Nacional presentó voluntad para concretar la coalición, aunque "no había una satisfacción a los intereses de su instituto político y la consideración de su dirección con el Comité Ejecutivo Nacional".

Reveló que la paridad fue uno de los obstáculos para concretar la coalición con el PRI y el PAN.

����️ Expone el dirigente estatal del #SolAzteca que la paridad fue uno de los obstáculos para concretar el acuerdo con #PRI y #PAN. pic.twitter.com/GqX1VPmYZb — xevt - xhvt (@xevtfm) December 31, 2020

"Primeramente el tema paritario que nosotros lo respetamos, el tema de fortalezas de los partidos políticos de manera regional, el tema de mujeres y el tema de hombres.

"Algunos partidos políticos, sus cuadros, sus mejores mujeres y hombres no coincidían con la paridad acordada de la asignación de bloques y segmentos", dijo.

Además adelantó que al no lograr un acuerdo en lo local, la dirigencia que encabeza solicitará que tampoco exista alianza en los seis distritos federales con Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, misma que en días anteriores se había afianzado.

"No es para nosotros factible, lo presentaremos ante la Dirección Nacional Ejecutiva, salvo la evaluación, pero la posición que lleva el PRD Tabasco es sencillamente que si no hay una coalición local no podemos ir en una coalición federal, iremos solos como instituto político,-¿Pedirán que saquen a Tabasco de esta coalición?-, Así es, lo mínimo son 150 distritos, habían más de 180 establecidos en la coalición y nosotros aquí les decimos que será el planteamiento que llevaremos a la dirección nacional de nuestro partido", señaló.

Finalmente, Cabrera Sandoval aseguró que pese a que irán sin alianzas se convertirán en la primera fuerza política del estado.

Aunque evitó emitir un pronóstico de cuántas alcaldías y diputaciones locales y federales estarían ganando.

