Desde el estado de Oaxaca, el presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, aseguró que respetarán y acatarán el fallo de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido respecto a la candidatura a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado de penalmente de abuso sexual.

“Hay un procedimiento que se está llevando a cabo actualmente por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia que nosotros vamos a acatar, vamos a respetar su resolución, lo informaremos en su momento”, afirmó Delgado Carrillo en conferencia de prensa.

Se acatará fallo sobre candidatura de Félix Salgado: Mario Delgado

Morena investiga acusaciones contra Félix Salgado

Al ser cuestionado sobre si la candidatura Salgado Macedonio podría significar un voto de castigo de las mujeres para Morena en el estado de Guerrero, aseguró que su partido, “cómo ninguna otra fuerza”, tiene un compromiso para abrir espacios para la participación política de las mujeres.

Incluso recordó que, las diputadas y senadoras de Morena aprobaron reformas a la Constitución del país para garantizar la paridad de género en todos los espacios públicos, así como para ejercer sus funciones en un contexto libre de violencia.

Mario Delgado aclaró que la parte política le toca al partido “para garantizar el proyecto de transformación” que en encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Por eso nuestro llamado a la unidad, y ya estamos en eso. Morena va a refrendarse como un movimiento de lucha del pueblo mexicano. (El partido) no le pertenece a nadie, no le pertenece a ningún grupo, y estamos atentos a no permitir vicios de otros partidos como el amiguismo, el nepotismo”, afirmó.

Finalmente, el presidente nacional de Morena informó que para diputados federales por las vías de mayoría relativa y plurinominal se registraron más de 12 mil 500 aspirantes en todos los distritos electorales federales, mientras que para las diputaciones locales y presidenciales municipales fueron más de 60 mil registros de aspirantes.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Instagram para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!