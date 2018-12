Se acabó el espionaje, ya no hay golondrinas en el alambre: AMLO

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se ha acabado el espionaje y la escucha de llamadas por teléfono: “ya pueden hablar tranquilamente por teléfono, ya no hay golondrinas en el alambre. Por lo que corresponde al gobierno federal no hay espionaje”, aseguró.

López Obrador hasta antes de ganar la presidencia había acusado sistemáticamente que de la Secretaria de Gobernación y concretamente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ahora convertido en Centro Nacional de Inteligencia, se espiaba a los políticos, líderes de agrupaciones, líderes de opinión, a periodistas y en especial a todos los que mostraran una conducta de desacuerdo a los anteriores gobiernos.

Pero ahora dijo que la Secretaría de Gobernación, ahora es, en los hechos, la secretaría de la defensa de los derechos humanos. Esa es la Secretaría de Gobernación. Ese es el cambio.

“Entonces, protección completa a todos los ciudadanos, a periodistas. Por eso está ahí Alejandro Encinas, la licenciada Olga Sánchez Cordero, que por convicción tienen la decisión de defender, de proteger derechos humanos, que serían incapaces de prestarse a un acto que signifique violar derechos humanos o desproteger a los ciudadanos”, recalcó AMLO.

SALUD

Al ser consultado sobre su estado de salud a partir de una fotografía en la que presuntamente se le al presidente desvanecerse momentáneamente el pasado domingo, López Obrador dijo estar muy bien, “al 100, gozo de cabal salud, me siento muy bien de salud. Y no me afecta el estarme levantando temprano, estoy acostumbrado. Y vamos a seguir así. Vamos a seguir trabajando, hice el compromiso, son 16 horas diarias, porque no va a haber reelección, entonces vamos a hacer en seis años 12”, dijo.

Reveló que andan sus “adversarios pidiendo información sobre mi estado de salud. Hace unos días me mostró el general secretario un oficio de un ciudadano que pide información a la Secretaría de la Defensa sobre mi estado de salud, sobre las consultas en hospitales militares. Sencillamente no he estado en ningún hospital militar, no he ido”, dijo.

“Andan buscando mi expediente, la última vez que fui al médico fue al Instituto de Cardiología hace como seis meses. Estoy muy bien, la presión controlada, a veces traigo el corazón caliente, pero mantengo la cabeza fría”, aseguró.

_Rebeca González