Santiago Nieto y Carla Humphrey ahora serán investigados por la FGR

El ex titular de la UIF y la Consejera del INE estarán bajo investigación por parte de la Fiscalía/Foto: Corresponsales MX

Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y su esposa, Carla Humphrey que se desempeña como consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), serán investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) después de que fueron denunciados por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante el pasado 20 de diciembre de 2021, la FGR envió un oficio a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el que solicitó “con carácter de urgente y confidencial” toda la información que tenga sobre las declaraciones patrimoniales de ambos.

Como informamos en La Verdad Noticias, Santiago Nieto fue denunciado ante la FGR por acumular cuatro propiedades y un automóvil con un valor de 40 millones de pesos en un periodo de 25 meses; aún se mantiene en anonimato la persona que denunció.

FGR ha solicitado toda la información de Santiago Nieto y Humphrey

Se ha abierto una carpeta de investigación contra el matrimonio Nieto-Humphrey/Foto: El Universal

La Fiscalía ha ordenado a la SFP que en término de 48 horas se entregue cualquier información de Nieto y Humphrey. “A fin de que se realice una búsqueda exhaustiva en sus bases de datos y archivos con los que cuenta su dependencia”, declara el oficio.

“Con la finalidad de verificar si cuenta con registros de domicilios y/o cualquier otra información a nombre de las siguientes personas: Santiago Nieto Castillo Fecha de Nac. 27 de enero de 1973. Carla Astrid Humphrey Jordan”, señala el documento.

La carpeta de investigación está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia que la registró con el número FED/FECOC/UEIDCSPCAJ-CDMX/0002194/2021.

La controversial boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey

Desde su boda en Guatemala, la pareja generó controversia/Foto: Debate

Lo que comenzó con toda la controversia fue la boda de Nieto y Carla Humphrey en Guatemala. Ya que la pareja decidió casarse en secreto en aquel país, porque supuestamente el funcionario tenía miedo de ser víctima de algún atentado por parte del narcotráfico.

Debido a las irregularidades y polémicas que trajo este evento social, Santiago Nieto renunció a su cargo en la UIF, con la finalidad de no perjudicar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; no obstante, se decía que obtendría un nuevo puesto en el gobierno de Nayarit, pero aún no ha sido confirmado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!