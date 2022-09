Santiago Creel suplica por audiencia con AMLO

Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y de extracción panista, informó que ha pedido y busca que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le conceda “una hora” de audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a fin de aclarar temas políticos.

El abanderado del albiceleste, dijo ante medios de comunicación que cuando Adán Augusto se incorporó a la Secretaría de Gobernación, le expresó “señor secretario, tenemos varios problemas, yo sé que uno de los temas que usted desea tratar es el de la reforma eléctrica y lo vamos a tratar, deme oportunidad, pero yo tengo un problema antes que quiero plantearle”

Y agregó: “En marzo del 24, el 27 de marzo de 24, va a tener que retirarse las Fuerzas Armadas de los apoyos que está dando en materia de seguridad pública, quiero yo explicarle y dígale al Presidente que me conceda una hora, no más”.

Por lo anterior, el presidente de la Cámara, reiteró su petición para así exponer la visión que él tiene sobre temas de seguridad para dar solución a la situación que se ha planteado de manera reciente.

Insiste en audiencia

El panista no dejó escapar el momento para insistir en la reunión con el ejecutivo, pues advirtió que sabrá respetar su investidura, “lo sé hacer, y solamente que me escuche y me pueda decir: “no tienes razón o a partir de esto podemos empezar a trabajar”, indicó.

Asimismo, el panista dijo que no busca ofrecer datos, sino que al contrario quiere una plática estructurada y sin presiones.

“No voy a dar el número de fallecimientos violentos, ni desapariciones, ni de feminicidios, todos los saben. Déjennos aportar a la oposición, sin presiones, sin los 10 días de tiempo, sin esa guillotina, fíjense ustedes lo absurdo que es esto”.

“Yo espero que nos den la oportunidad, de manera sensata, sentarnos a discutir este tema, ya lo pedí aquí en la Junta, ya hablé con el presidente de la Junta del Senado, le voy a insistir” puntualizó.

Conferencia en el Senado

Buscan reunión con autoridades

Asimismo, Creel informó que ya se tiene fecha para la segunda reunión de Conferencia entre el presidente del Senado, en donde se abordarán 50 prioridades de ambas Cámaras.

