Sandra Cuevas se disculpa con policías pero no acepta su responsabilidad

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció este jueves una disculpa pública a los policías que agredió, sin embargo, insistió en que no acepta la responsabilidad de los hechos que se le imputan.

"Me disculpo, pero no reconozco los hechos, lo hago por los habitantes de Cuauhtémoc, quienes votaron por mí y los que me han apoyado", dijo la alcaldesa afuera de Reclusorio Norte al término de la audiencia.

En ese sentido, informó que la licencia que pidió ante el Congreso Local por 15 días queda suspendida, "mañana como lo he hecho siempre, desde las 5:30 de la mañana estaré trabajando como siempre”, señaló la denominada “Lady Pelotas”.

Según información de El Universal, el acuerdo reparatorio solo es para la alcaldesa de Cuauhtémoc, pues los otros 3 funcionarios involucrados por los mismos delito, seguirán su proceso en libertad y con las medidas cautelares impuestas por el juez

Como parte del acuerdo, Cuevas deberá pagar 30 mil pesos a policías agredidos Después del mediodía, la alcaldesa logró un acuerdo con los elementos que la acusaban de los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

Cuevas reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el ministerio público lo acreditó. Por ello, deberá pagar 30 mil pesos a cada víctima, así como reponer un radio de transmisión y un teléfono celular.

Sandra Cuevas volverá a su cargo

En tanto, Ulises Lara, vocero de la FGJ-CDMX, dijo que una vez que ofreciera las disculpas públicas, antes de las 15:00 horas, se suspenderían las medidas cautelares dictadas como es la suspensión del cargo.

Cabe recordar que, la polémica alcaldesa de Cuauhtémoc fue duramente criticada luego de que presuntamente lanzó varias pelotas con billetes pegados de 500 pesos, desde el balcón de su oficina.

