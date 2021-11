Después de haberse cortado una el cabello en solidaridad a un niño con cáncer, Mariana Rodríguez Cantú y el gobernador del Estado de Nuevo León, Samuel García Sepulveda, regresan al foco de la opinión pública al impactar con un nuevo peinado.

Luego de que la influencer compartiera varias imágenes en las que se ve al mandatario estatal y a ella con un look totalmente diferente al que usualmente se les suele ver. De igual manera, García Sepulveda y Rodríguez Cantú aprovecharon su momentáneo cambio de peinado para competir con el largo de su cabellera.

Ante la situación, usuarios en redes sociales no aprovecharon las fotografías para burlarse de su aspecto utilizando memes, sin embargo, no solo las críticas se limitaron a hablar de su cambio de look, sino que también señalaron la seriedad con la que Samuel García gobierna Nuevo León.

Critican a Samuel García y Mariana Rodríguez en Twitter

Samuel García y Mariana Rodríguez desatan memes tras cambio de peinado.

Los cibernautas respondieron en Twitter con críticas y reclamos a Mariana Rodríguez y Samuel García tras presumir su peinado al estilo emo, tales como: “Se creyeron eso de que mediante redes se logra subir en la aprobación”, “Debería darle vergüenza”, “No lleva ni 1 año gobernando y ya es de lo peor que le ha pasado a Nuevo León”, “Si no cumple que se vaya del gobierno de Nuevo León”, “Hacen show mientras en el estado continúa incrementando la violencia”.

Samuel García y Mariana Rodríguez desatan memes tras cambio de peinado.

Desde que Samuel García fungía como senador, poco le ha importado de hacer pública su vida privada, hecho que lo convierte en un blanco fácil para ser constantemente criticado. En agosto del 2020, el regiomontano fue catalogado de machista, después de que el gobernador regañara a Rodríguez Cantú por enseñar parte de su pierna.

Memes de Samuel García y Mariana Rodríguez

Samuel García y Mariana Rodríguez desatan memes tras cambio de peinado.

Otro de los recientes momentos clave para comprender las críticas, los memes y el descontento de los regiomontanos hacia la actual administración fue cuando Mariana Rodríguez llegó al Palacio de Gobierno de NL vestida de Cenicienta.

Samuel García y Mariana Rodríguez desatan memes tras cambio de peinado.

No obstante, Mariana Rodríguez no es la única a la que le gustan los disfraces, ya que el pasado 29 de octubre, Samuel García se disfrazó de Buzz Lightyear y la influencer de Rex, personajes de la película animada Toy Story, para un evento con niños en el DIF, situación que ocasionó un debate en redes sociales.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.