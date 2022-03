Samuel García va por los ex secretarios de “El Bronco”

Investigan a ex funcionarios de "El Bronco"

A una semana de la detención del ex gobernador de Nuevo León, Jaime N “El Bronco”, el actual mandatario Samuel García, aseguró que va por los ex secretarios de la administración de “El Bronco”, conocidos como “Los tres Manueles” y una exfuncionaria de Cohahuila.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer con anterioridad que detienen a Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', por desvío de recursos.

Aunque el ex candidato a la presidencia de México, interpuso varios amparos, estos fueron negados, por lo que continuará su proceso legal en prisión.

Detienen al Bronco

Ex gobernador de Nuevo León es investigado por desvió de recursos

Durante su conferencia de prensa, el gobernador de Nuevo León, Samuel García sin mencionar nombres, aseguró que se investigará a quienes fueron los secretarios durante el gobierno de “El Bronco”.

Entre los señalados se encontrarían Manuel González, ex secretario general de Gobierno; Manuel Vital, ex secretario de Desarrollo Sustentable y ex titular de ISSSTELEÓN; Manuel de la O Cavazos, el ex secretario de Salud y María de los Ángeles Errisúriz, ex secretaria de Educación y exfuncionaria de Coahuila.

De igual forma, reveló que algunos ex funcionarios están pidiendo ser testigos protegidos para denunciar cómo se pedían recursos “más arriba”, aunque evitó dar mayores detalles, pues las investigaciones están en curso.

¿Quienes fueron los ex secretarios de “El Bronco”?

Manuel de la O Cavazos, ex secretario de salud de Nuevo León

Manuel González: Se desempeño como Secretario General de Gobierno, durante la administración de “El Bronco”.

Ocupó el cargo de Gobernador Interino de Nuevo León durante la candidatura a la presidencia de Jaime “N” del 1 de enero al 2 de julio del 2018, para seguir con el puesto del 2 de julio de 2018 al 28 de enero del 2021.

Buscó ser candidato a una diputación federal por el PAN, sin embargo no logró ganar, de igual forma en 2019 compadeció frente al Congreso de Nuevo León e integrantes de la Comisión Anticorrupción, donde presentó pruebas por el desvío de recursos para recaudar firmas en la campaña de Jaime “N”.

Manuel Vital: Se ha desempeñado en diversos cargos para el Gobierno de Nuevo León, desde 1992, durante el gobierno de “El Bronco” se desempeñó como Secretario de Desarrollo Sustentable y es señalado por malversaciones de recursos en el sistema de transporte Ecovía.

Del 2016 al 2019, Nuevo León inyectó 115 millones 163 mil 563 pesos a Ecovía en calidad de préstamo, sin embargo, para la Auditoría Superior del Estado es un claro desvío de recursos.

Desde el 8 de marzo, las cuentas de Manuel Vital fueron congeladas, por haber realizado diversas transferencias interbancarias a una empresa, denominada Canadá Grupo Inmobiliario S.A. de C.V; donde Vital es socio directo.

Manuel de la O Cavazos: Es uno de los funcionarios más cercanos a “El Bronco”, incluso lo ha visitado en el penal, se desempeñó como Secretario de Salud, durante la administración del ex gobernador y es señalado por desvíos de la secretaría que tuvo a su mando.

El Congreso de Nuevo León en 2016, lo denunció por desvío de 10 millones de pesos etiquetados a programas de prevención de enfermedades y destinados al gasto corriente en el rubro E097E0998.

María de los Ángeles Errisúriz: Fue Secretaria de Educación del 2001 al 2006, al principio de la administración de “El Bronco”, se unió como Secretaría Técnica en el área de educación, pero fue destituida por Manuel Gonzaléz.

Del 2019 al 2021, la Secretaría de Educación de Nuevo León, dirigida por la coahuilense María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, gastó más de 3 mil 133 millones de pesos en compras de bienes, servicios y mantenimiento con proveedores ligados a el ex gobernador de Jaime “N”, conocido como “El Bronco”.

Hasta el momento, ninguno de los ex secretarios de la administración de “El Bronco” se han pronunciado ante los señalamientos de Samuel García.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.