Samuel García será gobernador 6 años “te guste o no”, advierte Mariana Rodriguez

Este domingo 3 de octubre, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda realizará su toma de protesta, y a solo horas de este suceso, la influencer, Mariana Rodríguez causó polémica en redes sociales tras responderle a los usuarios.

La esposa del mandatario electo compartió una serie de mensajes a través de su cuenta de Instagram para agradecer a sus seguidores todo el apoyo brindado para que tanto como su esposo y ella pudiera llegar a ser parte importante en las decisiones de Nuevo León.

Anteriormente, en La Verdad Noticias te dimos a conocer que García Sepúlveda presentó a su gabinete 'paritario' al cual integró a su esposa Mariana, por lo que esta ocasión te traemos todos los detalles sobre el nuevo escándalo de la pareja.

Mariana Rodriguez se vuelve viral por respuesta a usuarios

A tan solo un día de que García Sepúlveda asuma el cargo como Gobernador de Nuevo León, la influencer compartió una serie de mensajes a través de sus historias de Instagram, por donde pidió a sus fans apoyar a su esposo y a su equipo de trabajo, del cual ella forma parte.

"Ya estamos por empezar, vamos a empezar con la mejor actitud y la mejor energía, acuérdense que si nos va bien a nosotros, le va bien a Nuevo León", señaló la también empresaria.

En otra historia escribió: "Aunque no sean fans de Samuel ni míos, creo que ahorita es momento de unirnos todos. Va a ser tu gobernador 6 años, te guste o no te guste, entonces, no hay más que desearle buenas vibras".

Este último causó controversia en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes manifestaron: “Pareciera que era para alguien en especial, y cae mal por la forma generalizada de dirigirse”.

Toma de protesta de Samuel García

García Sepúlveda harpa toma de protesta este 3 de octubre.

Samuel García tomará protesta este 3 de octubre en el Teatro de la Ciudad en punto de las 18:00 horas, y posteriormente una cena privada en el Palacio de Gobierno con su nuevo equipo de trabajo, incluida su esposa Mariana Rodríguez. Sin embargo, su periodo constitucional inicia oficialmente a las 00:00 horas del lunes 4 de octubre.

