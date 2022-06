Samuel García se deslinda de la escasez de agua "le toca a Conagua”

El gobernador respondió ante la protestas por el desabasto de agua en Nuevo León y se deslindó del tema.

En medio de la crisis por el desabasto de agua en Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda se deslindó del problema ante los ataque que ha recibido en redes sociales y responsabilizó a la administración anterior de esta problemática.

El mandatario señaló que su gobierno “aguanta vara”, pero de críticas constructivas y serias, por lo que reconoció que no le gusta recibir esos reclamos por parte de los pobladores, quienes en diversas ocasiones han alzado la voz ante la falta de servicio de agua en la región.

Como hemos dado a conocer en La Verdad Noticias, no es la primera vez que García Sepúlveda brinda polémicas respuestas ante los reclamos por el agua en Nuevo León, sin embargo, en esta ocasión hizo público su desacuerdo.

Samuel García explota ante reclamos por falta de agua

“Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE, y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si me toca el abasto del agua, pues no señores, el abasto de agua le toca a Conagua, el abasto de luz a CFE”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Yo aguanto vara y sé que no es nuestra culpa”, insistió el mandatario.

Por otro lado, el gobernador de Nuevo León señaló que la culpa de estos conflictos es del ex mandatario Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, al que acusó de dejar secas las presas y robarse el dinero.

Las declaraciones del neoleonés se dieron previo al banderazo de salida de 30 pipas de agua, en la explanada de los Héroes, afuera del Palacio de Gobierno. Lo anterior, como parte del Plan Maestro para atender el desabasto de agua.

¿Cuántos años tiene Samuel García?

El mandatario presentó un plan para combatir la crisis de agua.

El gobernador de Nuevo León, tiene actualmente 34 años de edad. Su administración se ha enfrentado a una sequía, por lo que para combatirlo el mismo mandatario presentó un Plan Maestro de tres tiempo para garantizar el abasto de agua hasta 2050, dicho proyecto de Samuel García tendrá una inversión de 25 millones de pesos.

