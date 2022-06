Samuel García reprocha falta de ayuda a NL: 'no mandan una chingada despensa'

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, mostró molestia de que ningún estado ayude a la entidad en medio de la crisis por la falta de agua que atraviesan desde hace varias semanas.

Fue en el municipio de General Terán, a donde acudió esta mañana para firmar un convenio con agricultores para enviar agua agrícola a la metrópoli, que señaló la ingratitud de las demás entidades del país frente a la generosidad del estado, que es el primero en reportarse cuando lo demás enfrentan necesidades por desastres.

Samuel García reclamó la falta de ayuda a NL ante la crisis de agua

Samuel García reclamó la falta de ayuda a NL ante la crisis de agua.

“Los neoloneses, siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero, una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda, siempre, chequen Teletón. ¿Quién es el estado que más lana pone cuando hay una crisis? Siempre somos nosotros, y nos dicen codos, y somos los que más ponemos y siempre al pie del cañón”, aseguró.

“Ahorita que estamos en crisis no mandan una chingada despensa. No levanta la mano nadie. ¿Y les digo algo? No los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo. ¡No ocupamos de nadie los neoloneses! Si somos los que más lana producimos, los que más pagamos impuestos”, agregó.

¿Por qué hay crisis de agua en Nuevo León?

¿Por qué hay crisis de agua en Nuevo León?

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Nuevo León atraviesa por una fuerte crisis por la falta de agua. De acuerdo con información del gobierno, se trata de un problema que ya lleva años y se debe principalmente a la escasez de lluvia, pues sin ese proceso no se pueden alimentar las presas en la entidad.

Samuel García también habló sobre las acciones que su gobierno realiza para enfrentar el problema de la crisis del agua en Nuevo León, y reiteró que continúa la búsqueda de tomas clandestinas del líquido vital.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!