Samuel García relaciona al COVID-19 con la desaparición de mujeres en Nuevo León

El gobernador indicó que la desaparición de mujeres se agravó debido a la pandemia

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda reconoció que el tema de las desapariciones se agravó durante la pandemia del COVID- 19. El mandatario citó que de acuerdo a la Comisión Local de Búsqueda se ha contabilizado 327 alertas por la desaparición de mujeres, de las cuales 33 no han sido localizadas.

Durante una conferencia de prensa, García Sepúlveda presentó una gráfica en la que del 1 de enero al 17 de abril de 2022 se contabilizaron 289 mujeres con reporte de búsqueda halladas con vida y cinco más fueron localizadas sin vida.

Al dar a conocer que suman 327 mujeres desaparecidas en Nuevo León en lo que va de este año, el mandatario descartó alguna relación con grupos criminales, pues indicó que “el problema es multifactorial”.

Samuel García reconoce aumento de desapariciones

El mandatario reconoció la problemática.

El gobernador de Nuevo León aseguró que el problema de desapariciones “no es una papa caliente” sino, un tema que tiene años. Sin embargo, adelantó que se pondrá en marcha el protocolo Alba.

“Es un problema que se agravó con el Covid, con problemas de salud mental, de encierro, de machismo, drogas, desigualdad, de falta de oportunidades", indicó el mandatario.

Asimismo, García Sepúlveda indicó que esta situación no se relaciona con grupos criminales .“El problema es multifactorial, afortunadamente, y lo digo con mucho cuidado y respeto, no es un tema de bandas ni de secuestro, si fuera el caso no estarían aquí las secretarias de la Mujer y de Igualdad, estarían militares y Fiscalía General de la República”, expresó.

¿Cuántas mujeres desaparecen al día en México?

Nuevo León es la cuarta entidad del país con más desapariciones

De acuerdo con registros del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) de la Universidad Veracruzana (UV), en el año 2016 fueron ubicados 336 casos de mujeres desaparecidas, sin embargo, para 2021 la cifra alcanzó un total de 685.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, tan solo en lo que va del 2022 se han reportado 327 alertas por la desaparición de mujeres en Nuevo León, estado que es gobernado por Samuel García. A esta cifra se suma la desaparición de Debanhi Escobar.

