Samuel García queda libre de sanciones por violencia política de género

Samuel García Sepúlveda, Gobernador Electo de Nuevo León ha quedado libre de sanciones por violencia política contra ex candidata a la Gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales.

Esto luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara la sanción contra el Gobernador Electo por presunta violencia política de género en contra de la ex candidata a la Gubernatura de Nuevo León.

Hay que destacar que la revocación de la sanción se aprobó por unanimidad de los seis magistrados integrantes de la mencionada sala, por lo que el político Samuel García ha quedado libre de dichas sanciones.

Sanciones a Samuel García por actos de violencia

Samuel García y Clara Luz Flores Carrales

Hay que recordar que el TEPJF sancionó a Samuel García por presuntos actos de violencia política de género contra la excandidata, Clara Luz Flores Carrales, ya que en sus spots en redes sociales y en televisión usaba frases como:

"No soy como ellos".

"la vieja política".

Esas frases cuando se refería a la ex aspirante a la Gubernatura de Nuevo León por la coalición conformada por Morena, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo.

Es por eso que el pasado 10 de junio la Sala Superior indicó que, con esos comerciales, el Gobernador Electo promovía la violencia política de género contra Clara Luz Flores, afectándola de manera desproporcionada.

¿Cómo sancionarían al candidato electo de Nuevo León?

Samuel García

Se destacó que la sanción consistía en que García debería de darle una disculpa pública a la ex candidata mediante un promocional que sería pagado con las prerrogativas del partido del Gobernador Electo, Movimiento Ciudadano.

Cabe destacar que eso no era todo, pues debía de acudir a cursos para que ya no incurriera en conductas de violencia política de género; sin embargo, debido a que la sanción se revocó el emecista, el gobernador electo Samuel García Sepúlveda ya no tendrá que acatar ninguna de las dos acciones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!