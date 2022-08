Samuel García propone revocar el derecho al aborto en Nuevo León

El pasado martes 16 de agosto, el gobernador Samuel García exhortó al Congreso local a proteger la vida desde la concepción por lo que propuso incluirlo en el proyecto de reforma a la Constitución estatal, misma que actualmente está en proceso de análisis. De esta forma, llamó a los diputados a ir en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que legalizó el derecho al aborto.

Recordemos que en mayo pasado la SCJN determinó que las autoridades estatales carecen de las facultades para definir el origen de la vida humana, ya que únicamente le corresponde a la Constitución federal.

“Yo lo que le pido a los diputados es que lo agreguen, la Suprema Corte resolvió en mayo quitar el párrafo, eso no impide que los diputados lo vuelvan a poner”.

“Yo soy un convencido del derecho a la vida y por eso creo que nuestra constitución debe de tener temas que nos unan, no que nos hagan disentir”.

Señala que la vida es un derecho y por ello propuso ir contra lo que la misma SCJN determinó en mayo de este año. De momento, la iniciativa de reforma integral de la Constitución del Estado está a nada de iniciar la segunda ronda de discusión en el Congreso local, requisito que es indispensable para ser aprobada.

