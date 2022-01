Samuel García prohíbe reuniones sociales, las clases serán híbridas

Ante la preocupante cifra de personas que se estan contagiando con el virus del SARS-CoV-2, Samuel García prohíbe reuniones sociales en Nuevo León.

“Hoy el llamado enérgico, es no salgan si no es necesario, y prohibido reuniones sociales, no es momento, si queremos un nuevo Nuevo León requerimos de ciudadanos responsables”, apuntó.

Esto se da luego que Samuel García desmintió que ser dará un cierre total de establecimientos ante alza de contagios.

Samuel García prohíbe reuniones sociales

Debido a las reuniones decembrinas se ha dado un alza en los casos de COVID-19.

Samuel García prohíbe reuniones sociales, esto luego que en el estado se diera un alza en las últimas horas el cual dijo que se debió a las reuniones que sucedieron en Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

“El ser humano provoca su menor o mayor contagio y lo que hicimos en Navidad se reflejó el 1 de enero y lo que hicimos el 1 de enero se reflejó ayer, esa es la evidencia”, destacó.

Clases híbridas en Nuevo León

Samuel García prohíbe reuniones sociales y las clases serán hibridas.

Las escuelas en Nuevo León no cerrarán y a partir de mañana estarán listas pare recibir a los niños en este regreso a clases, sin embargo, serán los padres de familia quienes decidirán si envían o no a sus hijos a los planteles.

Además los aforos en negocios se mantendrán al cincuenta por ciento de capacidad y en caso de que incumplan, habrá castigos. Recordemos que Samuel García impulsó el home office en empresas tras contagios de Ómicron.

Samuel García prohíbe reuniones sociales pero también informó que fueron cerrado ocho casinos por no cumplir con las medidas contra el COVID-19.

