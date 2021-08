Samuel García presume que toma clase de doctorado con ex gobernador de Nuevo León

Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, presumió en redes sociales que toma sus clases del último semestre de doctorado con el ex gobernador de la entidad, Natividad González Parás, en la Universidad Autónoma del estado (UANL).

Fue a través de su cuenta de twitter que García compartió una captura de pantalla de su clase en línea de Gobernabilidad en el posgrado de Derecho Constitucional. En la foto se puede observar a los compañeros del gobernador elector entre ellos González Parás.

“Comenzando mi último semestre en el doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta mañana tengo clase de Gobernabilidad con el ex gobernador, Natividad González Parás”, escribió García en la publicación de Twitter que acompaña la imagen.

García segura que la educación será prioridad

Así mismo el gobernador electo de Nuevo León indicó que la educación será uno de las principales bases de su gobierno.

“Siempre he dicho que la educación es uno de los valores más importantes, y por ello nunca he dejado de prepararme y de impulsar a otros a hacerlo. Vamos a seguir trabajando para que los jóvenes de Nuevo León no dejen de estudiar por falta de oportunidades”.

¿Qué ha hecho Samuel García por Nuevo León?

García ha estado en la política desde hace varios años.

Desde hace varios años García ha estado envuelto en la política. En 2017 se convirtió en líder de Movimiento Ciudadano de Nuevo León de forma provisional, en julio de 2018 ganó las elecciones y se convirtió en senador labor, también se ha desempeñado como diputado local en el Congreso del Estado de Nuevo León.

El 6 de febrero de 2021 confirmó su candidatura a la gubernatura de Nuevo León, la cual ganó las elecciones del 2021.

Como senador, en octubre de 2019, el político Samuel García denunció al gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) pues lo acusaba de cometer delitos de lavado de dinero y desvío de recursos.

