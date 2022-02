Samuel García presiona para que 7 de cada 100 estudiantes vuelvan a las aulas

Samuel García es el famoso gobernador de Nuevo León que recientemente ha causado controversia y es que advirtió que no hay excusas para no asistir a clases presenciales y adelantó que habrá exámenes y todas las evaluaciones serán como antes.

También se dio a conocer que en el retorno a las aulas de clases, en el retorno a las aulas, a casi dos años de la pandemia, se reincorporaron a sus actividades un 77. 01% de los alumnos.

“A partir del lunes no hay excusas, el que falta no va a sacar 10″.

Eso fue lo que dijo el polémico gobernador de Nuevo León, Samul García, quien también añadió que no pueden pensar que si no asisten no tendrán consecuencias, por lo que se ha tomado como una especie de presión, para que los estudiantes regresen a clases presenciales.

Samuel García enfatizó los exámenes y asistencias

Samual García

“Tienen que ir porque va a haber exámenes y todos los tipos de calificaciones”.

Fue lo que sostuvo el jefe del ejecutivo estatal de Nuevo León, generando controversia entre los padres de familia, ya que muchos aun no quieren enviar a sus hijos a las escuelas, pero al parecer esto se va encaminando a algo casi obligatorio.

Cifras del regreso a las aulas

Regreso a clases en Nuevo León

Sofía Leticia Morales, titular de educación en el estado, detalló que la reincorporación de los alumnos de educación básica a los salones de clases y precisó que el 91.3% de las escuelas abrieron y se registró el 96.2% de la asistencia de los maestros.

Hay que destacar que señaló que en preescolar toca trabajar más porque persiste el temor de los padres de familia por mandar a los planteles a sus hijos.

Cabe mencionar que en primera infancia hubo una asistencia del 62.91%, que equivale a 188 mil 736 alumnos; en primaria un 78.64 %, que representa 580 mil 195; en secundaria 277 mil 909, que es el 83.19%, lo que da un total de 77.01% de asistencia, por lo que al parecer está resultando el plan de Samuel García.

