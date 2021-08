Samuel García prepara plan para regreso a clases en Nuevo León

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, aseguró que ya está trabajando en un plan para el regreso seguro a clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022. El funcionario aseguró que presentará el plan de acción el próximo 4 de octubre.

Al ser cuestionado respecto al regreso a clases durante el próximo ciclo escolar el gobernador electo indicó que ya está trabajando para encontrar una forma segura para que estudiantes y maestros regresen a las aulas educativas.

"El inminente programa 2021-2022 educativo, ante esta discordancia en que la autoridad federal dice que sí habrá un regreso, pero la autoridad local dice que no, pues aunque no he entrado en funciones me quiero empapar del tema para poder tener listo el 4 de octubre un proyecto de regreso a clases y reactivación económica", indicó el ganador en elecciones de NL.

Pronto iniciará la transición entre los gobiernos de Nuevo León

Aseguró que ya está trabajando en un plan para el regreso a clases

Después de tener una reunión con líderes de varias cámaras empresariales, Samuel indicó que a partir del 23 de agosto comenzarán los trabajos de transición entre su gobierno y el del gobierno del actual gobernador Jaime Rodríguez.

Por otro lado a los padres de familia y tutores que estuvieron manifestándose y realizando las marchas exigiendo un regreso a los planteles escolares, Samuel les pidió un poco de paciencia, ya que por el momento aún no está gobernando, pero aseguró que ya está trabajando para solucionar el problema e incentivar el regreso a las aulas.

Recordemos que el Gobierno Federal ha insistido en el regreso a clases para el ciclo escolar 2021-2022 el cual, de acuerdo con el calendario de la SEP, inicia el próximo 30 de agosto para las escuelas de educación básica.

¿Qué edad tiene Samuel García?

Actualmente es gobernador electo de NL

El político, abogado y financiero mexicano, Samuel García, nació el 28 de diciembre de 1987, por lo que tiene 33 años de edad. Actualmente es el gobernador electo del estado de Nuevo León tras haber ganado las Elecciones estatales de 2021.

