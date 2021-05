Samuel García pide libros de texto especiales para Nuevo León

Samuel García Sepúlveda, candidato a la gubernatura de Nuevo León, propuso que el gobierno federal permita que los libros de texto que se envían a las escuelas de la entidad contengan información “acorde a la cultura” de su estado y “no de los que manda a Chiapas”.

Según el candidato de Movimiento Ciudadano, el cambio serviría para “inculcar en los emprendedores la cultura del trabajo, del esfuerzo, y del doble idioma ¿por qué me atas al centro si aquí somos mejores”?

García Sepúlveda reprochó al gobierno de México y a la SEP que obliguen a todos los estados a utilizar los mismos libros de texto que se usan en el centro del país.

“La Secretaría de Educación Pública nos pone lo que allá un chilango cree que Nuevo León debe educar”, manifestó. Los comentarios fueron emitidos durante un evento con trabajadores de la educación con quienes el candidato celebró Día del Maestro.

Defiende la “vocación” de Nuevo León

Samuel García Sepúlveda.

García dijo que cada estado del país tiene su vocación, tradiciones y una cultura propia, por lo que cada uno debería tener sus libros de texto: “¿por qué me das el mismo libro que le das a Chiapas, si tenemos otra vocación, somos otra región y no me tomas en cuenta como estado”, aseveró.

García ha sido un defensor de que Nuevo León salga del Pacto Fiscal, con el argumento de que la entidad del Noreste aporta más de lo que recibe de la federación, un argumento que también ha utilizado el actual gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Samuel García y la supremacía del Norte

El emecista ha prodigado infamias contra el sur de México.

No es la primera vez que el ex senador de la República emite un comentario de distanciamiento entre su estado y los del sur del país. Como reportamos en La Verdad Noticias, a principios de enero el candidato apareció en un video viral en Twitter afirmando que “en México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan”.

El comentario le valió a Samuel García una ola de críticas por parte de usuarios de redes sociales, como el del diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales “El Mijis”, quien lo amonestó tuiteando: “no soportó pararse a jugar golf en sábado, no le aguantaría un día de chamba en el campo en el sur”.

