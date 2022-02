Samuel García iniciará investigación contra empresarios y ex funcionarios de NL

El gobernador va contra los ex funcionarios que estuvieron implicados en anomalías/Foto: El Universal

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, anunció que se hará una investigación contra más ex funcionarios y hasta empresarios vinculados con las presuntas anomalías detectadas en Metrorrey.

Los ex funcionarios y empresarios que estén relacionados con las irregularidades de la pasada administración de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, tendrán un proceso en su contra. Así lo declaró García durante una entrevista según el medio Milenio, donde el mandatario señaló que están integrando carpetas con información obtenida a nivel local y federal para presentarlas ante la Fiscalía Anticorrupción.

"Vamos a presentar todas las carpetas que hemos encontrado a nivel local, a nivel Federal; yo espero que ya se empiece a ver muy pronto mucha más justicia en materia de corrupción. Habrá muchas más carpetas, muchos más funcionarios, muchos más privados que se prestaron a corrupción y van a estar saliendo poco a poco", declaró el gobernador, Samuel García.

¿Qué pasó con Metrorrey de Nuevo León?

La presunta corrupción en Metrorrey ha hecho que se investigue a más personas/Foto: Posta

Las declaraciones de García Sepúlveda surgen después de que un juez vinculara a proceso a cuatro personas que fueron mandos en Metrorrey durante el sexenio de Jaime Rodríguez. Entre ellos se encuentran los ex directores, la ex encargada de recursos humanos y el ex director de Administración.

Como informamos en La Verdad Noticias, fue la actual administración quien presentó una denuncia en noviembre de 2021, contra los ex directivos del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, ya que presuntamente causaron daño al estado al cobrar dos salarios por el mismo puesto, pese a que uno no estaba laborando.

Samuel García advirtió que el monto por los daños sería de un millón 984 mil 680 pesos, por concepto de sueldo y otras prestaciones.

Gobierno de Samuel García trabajará con la Fiscalía Anticorrupción

García va contra las personas vinculadas al ex gobierno de El Bronco/Foto: Proceso

Sobre el trabajo y desempeño de la Fiscalía Anticorrupción, el mandatario estatal respondió que ese tipo de vinculaciones era lo que se necesitaba y resaltó que, tanto el gobierno, como la Fiscalía, deben trabajar en conjunto para castigar todos los actos de corrupción que se hayan dado en la pasada gestión de “El Bronco”.

"Sí (ese era el trabajo que se esperaba de la Fiscalía Anticorrupción), tenemos que trabajar en unidad porque Nuevo León quiere castigo a la corrupción y vamos a trabajar juntos en eso", declaró Samuel García, quien también planea crear una nueva constitución para su estado.

