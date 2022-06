Samuel García ignora sequía en NL y celebra que Monterrey será sede mundialista

Luego de que se diera a conocer el anuncio de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), en donde se indica que 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá, serán sedes mundialistas, Samuel García celebró que Monterrey estuviera entre ellas, y los usuarios afirmaron que nuevamente está ignorando la sequía en Nuevo León.

Según se indicó, en México se llevarán a cabo los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, CDMX; Estadio Akron, en Guadalajara; y Estadio BBVA, en Monterrey, Nuevo León.

En ese sentido, García Sepúlveda se pronunció en sus redes sociales y celebró a lo grande que el estado que gobierna actualmente, sea una de las ciudades contempladas para la máxima fiesta del fútbol mundial, y las críticas no tardaron en aparecer.

Luego de asumir el cargo, el mandatario dijo que el estado tenía retos mundiales los cuales él lograría superar sin dar excusa para solucionarlos, pero las redes sociales lo acusan de buscar pretextos.

En el mismo tono de “compadres”, decenas de ciudadanos se hicieron presentes en las redes sociales el mandatario quien anunció emocionado que Monterrey sería sede del mundial 2024, en un delicado momento, donde no se sabe si habrá agua suficiente para la próxima semana.

Una de las respuestas que más sobresale de entre tantas fue:

“El agua es lo más importante para las personas, no un jeugo. No somos tus compadres, somos la ciudadanía a la que le debes resolver los problemas, no dárselos”.