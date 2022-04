Samuel García hará pagar a ex funcionaria originaria de Coahuila

El gobierno de Samuel García presentó una demanda hacia una ex funcionaria originaria de Coahuila, en donde se ha destacado que la denuncia es por un contrato de 400 millones de pesos que fue adjudicado de forma directa para la adquisición de aulas prefabricadas.

También se ha destacado que la presunta corrupción de la administración de Jaime Heliodoro “N” sigue saliendo a flote ahora, el gobierno estatal presentó una denuncia contra la ex secretaria de Educación María los Ángeles Errisúriz y algunos de sus más cercanos colaboradores.

Hay que destacar que la demanda penal que interpuso el gobierno de Samuel García es por un contrato de 400 millones de pesos adjudicados a una empresa de forma directa para la adquisición de aulas prefabricadas.

¿Por qué se demandó a la exfuncionaria?

Las aulas que fueron contratadas durante la gestión de El Bronco de acuerdo con la demanda, quien actualmente, se encuentra preso en el Penal de Apodaca, no fueron entregadas de acuerdo lo pactado.

A una semana de la detención de “El Bronco”, el gobernador Samuel García, anticipó que irían en contra de otros ex secretarios de la administración independiente y mencionó a la ex secretaria de Educación entre ellos.

Samuel García va tras exfuncionarios

Se ha destacado que los demás exfuncionarios que el destacado político tiene en la mira son el ex secretario general de Gobierno, Manuel González, el ex secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital y el ex titular de Salud, Manuel de la O Cavazos.

Cabe destacar que la denuncia del gobierno de Samuel García contra Errisúriz y sus colaboradores señala que los funcionarios debieron de haberse cerciorado del cumplimiento del contrato, pero no lo hicieron.

