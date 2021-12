Samuel García hace spoiler de “Spider-Man: No way Home” el día de su estreno

Samuel García, gobernador de Nuevo León, ha lanzado “sutilmente” un gran spoiler de “Spider-Man: No way Home”, esto cuándo la película apenas se está estrenando en los cines de México.

El gobernador resultó ser un gran fan del personaje arácnido creado por Stan Lee y Steve Ditko y tal parece que fue uno de los primeros en entrar al cine pues a pocas horas del estreno el funcionario ya hizo un spoiler.

Fue a través de sus redes sociales que el gobernador compartió un video donde aparece vistiendo una corbata del Hombre Araña y haciendo una señal con la mano tal como lo suele hacer Peter Parker.

El “sutil” spoiler de Samuel García

Pero entonces ¿cuál es el spoiler? En la grabación se observa como la cámara hace zoom a la corbata del gobernador mientras él simula lanzar telarañas y dice “No way Home. Nos vemos en la Macro”.

Y es precisamente en sus palabras dónde está el “sutil” spoiler, pero para ello hay que entrar en contexto y en La Verdad Noticias te explicamos.

Hace unas semanas Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco, ex gobernador de Nuevo León, usó las redes sociales para pedir a los fans que no hagan spoilers, pero además (y aquí está la clave) invitó a los fanáticos a reunirse en la Macroplaza de Monterrey, pero solo si en la película aparecían los tres Spider-Man.

“Raza, si salen los 3 hombres araña en la película de “Sin camino a casa” vamos a celebrar a la Macroplaza” escribió el ex gobernador.

Y debido a que García señaló en su video “nos vemos en la Macro” es fácil suponer a que se refiere, además desde hace varios días se ha dado por hecho por los fans que Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Hollad aparecen en la película.

¿Cuándo es el estreno de Spider-Man: No way Home?

La película ya se estrenó en cines de México

El estreno de la película Spider-Man: No way Home en México es este 15 de diciembre, mientras que en Estados Unidos llegará a cines hasta el 17 de diciembre. La película apenas lleva unas horas en los cines y se ha pedido al público no hacer spoilers, indicación que el gobernador Samuel García no ha seguido, pues de forma “sutil” ha revelado la participación de dos grandes personajes.

