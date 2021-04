Al señalar que pertenece a un partido político donde no hay tanto presupuesto para prerrogativas como es el caso de Acción Nacional (PAN) o del Revolucionario Institucional (PRI), Samuel García Sepúlveda, candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), reveló que él y su familia han hecho donaciones para cubrir los gastos de su campaña.

Durante una entrevista que le realizó una estación de radio local, Samuel García señaló que desde que fue candidato para diputado y senador su familia le ha brindado su apoyo a través de donaciones, dejando en claro que la ley permite a los candidatos recibir aportaciones privadas.

Samuel García dona dinero para su propia campaña a la gubernatura de Nuevo León

Comentó que, para la campaña a gobernador de Nuevo León, Movimiento Ciudadano le ha proporcionado cerca de un millón y medio de pesos, por lo que él se tendrá que financiar de partidas privadas para cubrir los gastos contemplados que será de aproximadamente 20 millones de pesos.

Samuel García y familia financian campaña

El comunicador que le realiza la entrevista le cuestionó el motivo por el cual él y su familia han decidido hacer las donaciones, y que si piensan obtener beneficio una vez que llegue a la gubernatura.

“Más que sacar a cambio es un apoyo que tengo de mi familia. Yo a mi familia no la escondo ni la oculto, y tenemos muchas ganas de cambiar el estado, de cambiar Nuevo León, y la ley permite que tengas aportaciones privadas.

“Como Movimiento Ciudadano es un partido muy chiquito, a diferencia del PAN y del PRI, ahí te llega a cascadas el presupuesto de las prerrogativas y con eso haces campaña... a mí no, a mí el partido si bien me va me ha dado uno y medio (millones de pesos)”, dijo.

Una vez que Samuel García reveló que gran parte de su campaña será financiada por su familia se le preguntó si la Unidad de Investigación Financiera (UIF) los está investigando, a lo que respondió que hasta el momento no ha sido notificado respecto a una investigación.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado