Samuel García dice que incendios forestales "fueron provocados" para afectarlo

El gobernador señaló que los incendios en San Jerónimo “fueron provocados” para desestabilizar su gobierno.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, denunció que los incendios forestales en San Jerónimo fueron provocados para "desestabilizar" su gobierno y el de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el mandatario estatal atribuyó a causas externas los tres incendios que se registraron de manera simultánea en Monterrey y negó que haya sido una por negligencia o por tema forestal.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Protección Civil de Nuevo León informó que el lunes se recibió el reporte de tres incendios, por lo que en labores en conjunto con la Brigada Fénix y unidades municipales lograron abatir el fuego.

Samuel García pide a Fiscalía investigar incendios forestales

En la grabación, García Sepúlveda señaló que el fuego no fue por una negligencia o accidente, sino por gente “idiotizada”, "que definitivamente quiere desestabilizar". Incluso, acusó que quizá fueron provocados por algún grupo que quiere afectar su gobierno.

“Estos incendios fueron provocados, no fue una negligencia, no fue un tema natural, forestal, hay pues, no sé cómo decirles, hay gente idiotizada, perversa, no sé si la contraten o lo harán ellos mutuamente, pero los incendios de hoy de San Jerónimo, fueron tres incendios provocados por algún grupo, por alguien que definitivamente quiere desestabilizar, quiere afectar los gobiernos de mi compadre Luis Donaldo y el mío”, detalló el mandatario.

Asimismo, el gobernador de Nuevo León adelantó que solicitará a la Fiscalía de Nuevo León investigar este suceso a fin de dar con los responsables y que estos reciban una sanción ejemplar.

¿Cuántos años tiene Samuel García?

Es originario de Monterrey.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, nació el 28 de diciembre de 1987 en Monterrey, por lo que actualmente tiene 34 años de edad. Tomó el cargo el 4 de octubre, sin embargo, su administración se ha visto envuelta en gran polémica ante la ola de desapariciones de mujeres e incendios forestales.

