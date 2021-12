Samuel García descarta nuevo penal en NL pero adelante reclasificación de reos

El secretario de Seguridad, Aldo Fasci, habló previamente de la creación de un nuevo centro penitenciario, pero el gobernador de Nuevo León, Samuel García, descartó esto y también adelantó la reclasificación de los internos y la posible ampliación del Penal de Caderayta.

Así mismo reveló que están buscando realizar el reordenamiento de los reos para no mezclar a los criminales de alto, mediano y bajo impacto, así como todos aquellos que todavía no tienen una sentencia establecida.

También aclaró que de momento no hay sobrepoblación y que quedan espacios, pero el Gobierno anterior no separó ni clasificó los tipos de reos, por ello es importante tomar acciones al respecto.

“Aprovechando que ya el miércoles cambiamos a todos los custodios, directores y comisarios, vamos a pedir una reclasificación”.

Apenas en octubre, Samuel tomó protesta como gobernador y afirma que ha estado trabajando muy duro por el estado.

Samuel García anuncia reclasificación de reos

El gobernador dijo que no habrá un nuevo penal en Nuevo León

El mandatario estatal mencionó que la mayoría de los centros penitenciarios, no cuentan con una separación de internos, “estamos en estudio para reclasificar, no hay nada sólido porque no estamos sobrepoblados, no urge”.

También habló de que el penal de Cadereyta será ampliado, y también modernizado, y detalló que actualmente se encuentran estudiando la posibilidad por lo que no darán a conocer nada hasta que sea un hecho.

“Es simplemente ampliar en el penal, hay espacio para ampliar modernizar, eso es lo que estamos estudiando”.

¿Quién es la esposa de Samuel García?

El gobernador se casó con una importante influencer de Nuevo León

Mariana Rodríguez Cantú, es la actual primera dama de Nuevo León y antes de llegar a este cargo político, ya era conocida en Monterrey, pues destacó como influencer de maquillaje y reseñas.

Samuel García presentó a su equipo de transición para el nuevo gobierno del estado y actualmente cuenta con el apoyo de su esposa, quien se muestra muy activa en redes sociales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!