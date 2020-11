Samuel García deja el Senado para ir por Nuevo León

Luego de que La Verdad Noticias diera a conocer que el partido Movimiento Ciudadano (MC) determinará en contienda interna a su candidato a gobernador de Nuevo León, en la que participan el senador Samuel García y el diputado local, Luis Donaldo Colosio Riojas, el primero ya solicitó licencia para dedicarse a eso.

“Aspiro a ser gobernador de Nuevo León siempre lo he dicho, para nadie es un secreto ni una sorpresa que quiero ser gobernador porque mis aspiraciones siempre han sido claras y transparentes. La gente de Nuevo León lo sabe llevamos seis años en política preparándonos para esto”, compartió García en rueda de prensa.

Subrayó que toda su vida se ha preparado y no ha dejado de estudiar.“Cada nivel que trasciendo es para conocer y entender los problemas de mi estado. No he dejado de jalar para tener un plan que ayude a construir el nuevo Nuevo León.

Samuel García deja el Senado

Un plan que responda a esos problemas históricos del estado que sí ayude y no quede como siempre en buenas intenciones por eso siempre he dicho que aspiro a ser gobernador que me he preparado para serlo y que creo firmemente que soy el único que estoy listo”, expuso.

Añadió que ganó el Senado de la República de forma histórica ganándole a la “ola morena” y a los partidos tradicionales del PRI y el PAN en Nuevo León.

Listo y preparado para competir.

En Movimiento Ciudadano no hay dedazos como en otros partidos.

Nadie me ha regalado nada y siempre de frente para defender a Nuevo León. pic.twitter.com/ukpnDCo69L — Samuel García (@samuel_garcias) November 17, 2020

“Le he dado la vuelta muchas veces a mi estado, conozco los problemas y tengo las soluciones. Sobre todo mi bandera la salida del convenio fiscal”, citó.

García estuvo acompañado en la rueda de prensa en donde anunció su solicitud de licencia por Luis David Ortiz, su suplente en el Senado de la República.

Te puede interesar:Samuel García y Colosio, en contienda por la candidatura de MC por Nuevo León

También indicó que adversarios y medios buscarán ensuciar el proceso y advirtió que en Movimiento Ciudadano no hay dedazos, pero sí competencia.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.