Samuel García de Movimiento Ciudadano: así ha sido su historia en el partido

El candidato Samuel García de Movimiento Ciudadano está arrasando con la atención mediática, se ha vuelto el centro de polémicas al mismo tiempo que su popularidad sube y su campaña ve mejoras, pero ¿quién es y cómo inició en la política?

Samuel Alejandro García Sepúlveda, es un político y abogado mexicano, actualmente es senador con licencia del partido Movimiento Ciudadano y se ha lanzado como candidato para gobernador de Nuevo León en las elecciones de 2021.

Con apenas 32 años de edad, Samuel García de Movimiento Ciudadano se ha hecho de renombre, tanto en la abogacía como en la política. Fue en el 2015, a los 28 años de edad, que Samuel ingresó a la política a través de “Rescatemos Nuevo León” la cual hizo alianza con Movimiento Ciudadano.

Desde sus inicios Samuel García fue ganando espacio en los medios y en las redes sociales, hablando sobre cualquier tema y presentado múltiples demandas contra toda clase de políticos y funcionarios corruptos. Esta estrategia, acompañado de mucha publicidad le ayudaron a ganar las elecciones en 2018 y el subió un escaño y se convirtió en senador, ahora es aspirante a gobernador de Nuevo León.

Senador Samuel García en Movimiento Ciudadano

El senador Samuel García se tomó una licencia para competir por la gubernatura de Nuevo León

El candidato Samuel García de Movimiento Ciudadano se registró en enero de 2018 como precandidato al Senado de México. El 1 de julio de 2018 fue electo senador por el Principio de Mayoría Relativa, representando al estado de Nuevo León y tomó protesta el 1 de septiembre de 2018. Una de las promesas de campaña de Samuel García fue que donaría su sueldo, donación que realiza al programa Un solo San Pedro.

Samuel Gracía se ha presentado como un firme opositor del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de los partidos Morena, PT, PES y el PVEM. Él asegura que es el segundo senador más productivo tras haber presentado 370 iniciativas, además de registrar 119 intervenciones en tribuna.

El 17 de noviembre el candidato Samuel García de Movimiento Ciudadano solicitó licencia para dejar temporalmente su puesto como senador, esto con el objetivo de lanzarse como precandidato de su partido en busca de la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2021.

Tras pedir su licencia el candidato aseguró: “El momento por el que pasa Nuevo León exige ponernos a trabajar y es por eso que he tomado la decisión de pedir licencia, para defender nuestra tierra de los viejos leones que no han hecho nada por solucionar nuestros problemas”

Luego que la licencia le fuera otorgada Samuel García se registró como candidato a la gubernatura de Nuevo León el 18 de febrero del 2021

Renuncia de Samuel García de Movimiento Ciudadano

Samuel García desmintió su renuncia del partido

Una de las grandes polémicas en las que se vio envuelto el senador Samuel García fue su supuesta renuncia a Movimiento Ciudadano, luego que la madrugada del 25 de agosto de 2020 se lanzará el anuncio en sus redes sociales.

En esa misma publicación hecha en la cuenta del candidato Samuel García de Movimiento Ciudadano, él supuestamente acusaba de actos de corrupción a su compañero Luis Donaldo Colosio Riojas. Además aseguraba que renunciaría al partido luego de sentirse relegado y poco valorado en el partido.

“Veo con gran tristeza y decepción como he sido relegado de un partido al cual yo le he dedicado tanto, lo cual no estoy dispuesto a permitir el hecho de que no me han sabido valorar, por lo cual a través de este medio anuncio mi renuncia al partido Movimiento Ciudadano y cualquier aspiración política” se podía leer en el mensaje.

Sin embargo horas más tarde Samuel García y su equipo de trabajo desmintieron la renuncia, asegurando que las cuentas del candidato Samuel García de Movimiento Ciudadano habían sido hackeadas y que él continuaba de la mano del partido.

