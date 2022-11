Samuel García asegura que negociará trasvase con Tamaulipas

Tras realizar una reunión privada el sábado con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en la Base Aérea Militar de Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que se abordó el tema del trasvase de agua al estado de Tamaulipas.

Durante una entrevista a medios, el mandatario estatal informó que está en su derecho de poder negociar e impugnar el acta con la conclusión final a la que llegue el comité hídrico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en caso de dar el visto bueno al trasvase de agua desde Nuevo León a Tamaulipas.

Las afirmaciones de García Sepúlveda son en respuesta a las afirmaciones que realizó su homólogo de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien aseguró que el trasvase “era un hecho” tras tener una reunión con el titular de la Conagua.

Samuel García asegura que Conagua no ha tomado una decisión

El mandatario estatal de Tamaulipas afirmó que la obra es un hecho

Sin embargo, Samuel García aseguró que hasta el sábado el comité hídrico de la Conagua no había dictado o notificado sobre alguna decisión. "Seguimos negociando, estamos todavía esperando, hay un comité hídrico en Conagua que es el competente y facultado para hacer las proyecciones, ese comité, por ley, tiene que mandarme un acta con su conclusión final y todavía yo a esa acta tengo derecho a negociar e impugnar”.

"Entonces yo a Nuevo León decirle que estamos negociando, que no vamos a dejar de negociar para buscar el mejor acuerdo para Nuevo León y a la fecha no he recibido todavía el acta por lo que no hay una conclusión", aseveró.

¿Qué es un trasvase?

El comité hídrico se encarga de analizar la viabilidad de la obra

Un trasvase de agua es la transferencia del recurso hídrico que se realiza por medio de obras hidráulicas, suele ser de una cuenca de río emisora a otra receptora, Los trasvases suele ser por medio de acuerdos legales que regulan la cantidad del vital líquido que se transferirá cada año o en qué situaciones deberá ser habilitado.

