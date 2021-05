Samuel García asegura que el “PRIAN” no gobernará Nuevo León

Para el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, la posible alianza entre el PRI y el PAN no hará que cambie la preferencia del electorado, por el contrario esto afectará y será un beneficio para MC.

Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, el candidato de MC a la gubernatura de Nuevo León, señaló que, aunque el candidato del PAN Fernando Larrazabal decline a favor del priista Adrián de la Garza no ganarán el próximo 6 junio.

"Desde ahorita les advierto la vieja política anda bien asustada porque van a perder contundentemente. Ahora sí les puedo decir sumando a Larry y Adrián, no nos alcanzan. No importa, el PRIAN no va a volver a Nuevo León y Morena está muerto en cuarto lugar", dijo.

Samuel García hizo un llamado

Adrián de la Garza.

En otro tenor, el senador con licencia de Movimiento Ciudadano hizo un llamado a la población a no caer en rumores sobre dificultades para votar el día de la elección, además de mencionar que máximo cada ciudadano podría tardar 20 minutos en las casillas.

"Cada 3 años cuentos chinos que el marcador se borra, que va haber inseguridad puras, mentiras ese día domingo. Aparte va haber nueve ciudadanos de la Comisión y del INE más nueve del partido cuidando", sentenció.

De igual forma, el candidato naranja denunció que PRI y PAN están armando un "combo" para juntos frenar la ventaja de más de 15 puntos que, según dijo, él les lleva. "Van a ver ahí a los azules y a los rojos, al PRIAN, armando su combo", acusó.

Samuel García denunció al PRIAN

La coalición PRI-PAN en Nuevo León

Afirmó que la coalición "Va Fuerte por Nuevo León", Adrián de la Garza, y del PAN, Fernando Larrazábal, ya formaron un pacto, independientemente de que lo anuncien o no formalmente.

Ante el cuestionamiento sobre si Acción Nacional declinará en favor de la alianza PRI-PRD, Samuel García declaró que en los hechos ya tienen ese acuerdo, por lo cual insistió a sus simpatizantes a emitir su voto el próximo 6 de junio

