Samuel García afirma que necesita una nube acabar con la sequía en Nuevo León

Samuel García dio a conocer la nueva estrategia para combatir la sequía en Nuevo León que llegó desde principios de este año. El mandatario estatal detalló que del martes al miércoles habría muchas nubes, mismas que serían bombardeadas para provocar fuertes precipitaciones, pero en particular, dijo que “ocupa” una que llueva por siete horas.

“Ya estamos empezando a bombardear para que la nube se quede aquí y llueva aquí seis o siete horas; no quiero que se vaya a Galeana, no me interesa que se vaya al norte”.