Samuel Garcia acusa a Adrián de la Garza de huir de México

El candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento ciudadano, Samuel García, acusó a Adrián de la Garza de huir de México por medio de una fotografía que difundió este martes.

El candidato a la gubernatura acusó a su contrincante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de abandonar el país, por medio de una fotografía en la que aparece el ex presidente municipal de Monterrey en el aeropuerto.

A través de sus redes sociales, Samuel García difundió una fotografía en la que se aprecia a De la Garza dentro del aeropuerto, misma que acompañó con el mensaje: "¿Por qué huyes del país?" y la cual te presentamos aquí en La Verdad Noticias.

Samuel García acusa a Adrían de la Garza

Adrián de la Garza en el aeropuerto.

En la imagen que ha circulado en varios medios nacionales, aparece el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León portando su cubrebocas, acompañado de otro hombre en una sala del aeropuerto.

A pesar de que el senador con licencia no dio fecha de la foto que compartió, insistió en que Adrián de la Garza huyó del país asegurando que si no tiene nada qué temer, no tiene porqué salir del país. "El que nada debe, nada teme", escribió García.

Cabe recordar que esta foto la difunde Samuel García, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una investigación contra él y Adrián de la Garza por presuntos delitos electorales.

Dicha investigación es encabezada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR, interpuesta en contra de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León y sus familiares.

Además de que Samuel García acusó a Adrian de la Garza, también señaló que el día que una autoridad competente lo requiera, se presentará para aclarar cualquier tema respecto a la investigación.

