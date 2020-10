Salvador Cienfuegos sería INVESTIGADO en México; "sin impunidad", asegura AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que en México podría llevarse a cabo una investigación en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda.

"Que les quede claro, nosotros no vamos a dar protección, no va haber impunidad para nadie", sostuvo el presidente.

El Gobierno de México solicitará a Estados Unidos conocer todas las operaciones de complicidad en el caso de la detención del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia matutina, indicó que en caso de que existan las pruebas, esta sería una forma en la que la Fiscalía General de la República (FGR) podría abrir una indagatoria contra el general en el país.

“Se habla en la denuncia que hay grabaciones, pruebas, lo mismo que en el caso de García Luna, vamos a esperar cuáles son esas pruebas y a quiénes involucran y nosotros tenemos que proceder. Que les quede claro, nosotros no vamos a dar protección, no va haber impunidad para nadie. Nosotros llegamos precisamente para limpiar, para moralizar la vida pública”, expuso.

“Mañana se va a resolver si enfrenta su proceso en libertad, como seguramente lo están solicitando sus abogados, o si lo tiene que enfrentar en la cárcel como lo demanda el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, argumentando que no puede tener el derecho de libertad bajo fianza porque podría escapar y porque tiene vínculos en México con gente poderosa. Es el mismo argumento o alegato que se utilizó para el caso de García Luna cuando le negaron la libertad bajo fianza, es un procedimiento casi de rutina que se sigue en estos casos”, expuso.

Salvador Cienfuegos fue acusado de narcotráfico y lavado de dinero

Crímenes de Salvador Cienfuegos

De acuerdo con la información que tenemos en La Verdad Noticias sobre mandos de la plana mayor de las Fuerzas Armadas que podrían estar involucrados con Cienfuegos Zepeda y que aún sean parte del gobierno actual, el primer mandatario insistió en que se debe esperar a lo que resulte de la investigación en el país norteamericano.

No obstante, consideró que no es posible imaginar que en este caso no haya habido intermediarios.

“No es solo la llamada, si es que se dieron las llamadas entre el general y el jefe de la banda (Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”), tenía que haberse mencionado nombres, tiene que haber otras personas involucradas, vamos a esperarnos”, apuntó.

Respecto a las posibles suspensiones para hacer una limpia en el Ejército, refirió que si alguien resulta señalado y se demuestra su participación en algún acto de vinculación con el narco, no podrá ser funcionario de la 4T y que si se trata de un militar y está en activo, será retirado y puesto a disposición de la autoridad competente. En caso de ya estar en retiro, también serán puestos a disposición de la autoridad competente.

“Pero eso hasta que se tengan los elementos porque se habla de pruebas, tanto en el caso de García Luna como del general Cienfuegos, de muchísimas llamadas, incluso de videos, entonces vamos a ver qué es lo que hay sobre esto”, externó.