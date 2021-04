Salgado denuncia a seis consejeros del INE por desacato

El candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, dio a conocer que presentará una denuncia por el delito de desacato a una orden judicial contra los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de cancelar su candidatura a gobernador de Guerrero.

“Tienen que ser separados de sus cargos”, dijo, el aspirante esta mañana antes de encabezar la caravana que va a la Ciudad de México.

El morenista, dijo acudirá este domingo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar la denuncia.

Felix Salgado denunciará al INE en la SCJN

Salgado Macedonio interpondrá demanda en SCJN contra el INE

Félix Salgado Macedonio, agregó que “hay una infracción muy grave que cometieron los seis consejeros del INE, que fue la de no acatar la recomendación del Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF); todos conocimos la sentencia, pero la omitieron, no la tocaron, donde dicen 'sanciona, reclasifica, pero respeta el derecho al agraviado a votar y ser votado', pero no lo hicieron”.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Salgado Macedonio recordó que es la segunda ocasión que el INE toma una decisión similar. "Volvieron a hacer lo que ellos dicen, y por lo tanto debe haber una sanción, alguien le tiene que decir (al tribunal): oye, no te hicieron caso. Y eso amerita una sanción que va al despido, se tiene que destituir a esos consejeros, por desacato al acto reclamado por una autoridad superior”.

Dijo que su demanda contra el INE consta de 124 cuartillas. Tiene 15 puntos que se refieren a los agravios en que incurrió el INE como son “usurpación de funciones, violaciones a los derecho humanos, violación a mis derechos políticos, a los tratados internacionales, a votar y ser votado, a mi derecho de audiencia, porque nunca me dieron el derecho a defenderme y fui sentenciado impunemente, actuaron con alevosía y ventaja”.

Además el tribunal “ordena (al INE) que reclasifiquen, que valoren la pena, la sanción, que la reconsideren, y siguieron con lo mismo de quitarme la candidatura, por eso estamos metiendo otra demanda por violación al acto reclamado por una autoridad superior; es decir los del INE se creen superiores al tribunal federal, y no hicieron caso, y eso amerita suspenderlos, quitarlos de sus cargos, es la sanción que merecen los seis consejeros del INE”, apuntó el aspirante a la gubernatura de Guerrero.

