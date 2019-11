Sainete en el Senado de la República durante toma de protesta de Rosario Piedra como titular de CNDH

El senador Gustavo Madero del PAN,fue quien hizo su "papelazo", al tratar de impedir la toma de protesta.

En medio de jaloneos, gritos, mentadas de madre y hasta una caída del senador Gustavo Madero, tomó protesta como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra por un periodo de cinco años (2019-2024).

Todo lo anterior ocurrió en la tribuna del Senado de la República, donde con pancartas, así como gritos de protesta de la oposición, legisladores de oposición trataron infructuosamente de que Rosario Piedra Ibarra no rindiera protesta.

Pese a que el líder de Morena y de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal de reponer el proceso, al final de un largo debate su propuesta se desecho.

Paralelamente el grupo parlamentario de Morena en el Senado mantuvo su postura para nombrar a la activista como próxima titular de la CNDH.

Pese a las propuestas presentadas tanto por Acción Nacional (PAN), como por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, para reponer la tercera votación y designar al presidente de la CNDH, la fracción parlamentaria mayoritaria rechazó cualquier proposición y solicitó llamar a Piedra Ibarra para tomar la protesta constitucional ante el Pleno.

Con 47 votos a favor, 72 en contra y cero abstenciones los legisladores presentes rechazaron la propuesta del PAN para dejar sin efectos la determinación sobre el resultado de la votación anterior y reponer el procedimiento de elección.

En otra ocasión, el Pleno no aceptó con 77 votos en contra, 43 a favor y cero abstenciones el planteamiento del PAN para no solicitar a Piedra Ibarra a rendir protesta como presidenta de la CNDH y reponer el procedimiento de elección con tablero abierto, ante federatario público y dar vista a la Contraloría Interna del Senado y al Ministerio Público.

También se descartó la propuesta del senador independiente Emilio Álvarez Icaza para devolver la terna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia para presentar una nueva.

Durante el debate el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal presentó a la Mesa Directiva la propuesta de realizar nuevamente la tercera votación, la cual fue rechazada con 67 votos en contra, 46 a favor y nueve abstenciones.

En ese sentido el senador reiteró el apoyo de Morena en la Cámara Alta para designar a Rosario Piedra como titular de la CNDH durante el próximo periodo, al considerar la idoneidad de su perfil para ocupar el cargo.

"Rosario Piedra es una mujer intachable que nadie puede acusarla de estar sometida al poder público o que en el pasado su función fue cercana al poder público, por eso votamos por Rosario Piedra, porque es una mujer que le va a dar realce a este organismo nacional de defensa de los Derechos Humanos".

Cabe recordar que Piedra Ibarra se desempeñó como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y fue candidata en 2018 a diputada por el Distrito X federal de Nuevo León, por la coalición Juntos Haremos Historia.

En medio de gritos de fraude de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), incluso el senador Gustavo Madero intentó interrumpir a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, pero tropezó.

“Mi elección a esta presidencia de la CNDH es legítima, quiero agradecer a todos los senadores de Morena, a las otras bancadas que me favorecieron con su voto, resistieron una jornada muy larga, no cayeron en provocaciones de violencia, no sólo contra mí, sino contra mis invitados y familiares de desaparecidos”, expresó Rosario Piedra, posterior a su toma de protesta.