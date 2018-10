Sacan por la fuerza a los próximos secretarios de Comunicaciones y Medio Ambiente del gobierno de Obrador

Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes y Josefa González Blanco, Secretaria de Medio Ambiente, representantes del nuevo gobierno fueron sacados a la fuerza de un predio durante un recorrido.

Una mujer que se identificó como María Azucena Rodríguez, apoderada legal de la empresa que explota la mina de tezontle en el pueblo de Tezoyuca.

De manera intimidatoria Javier Jiménez Espriú, advierte a la mujer : “No no me voy a meter en problemas, usted me esta pidiendo que me retire, usted me esta corriendo de su casa, esta bien esta bien me voy a retirar, yo soy Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, dígale al dueño de la empresa que lo voy a citar para que me muestre todos los documentos sobre la mina.”