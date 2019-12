¡Sabadazo" de EU a México!, pretende imponer Inspectores laborales en nuestro territorio

Jesús Seade cuenta con el respaldo de AMLO.

Una vez que el Senado de la República aprobó el agregado modificatorio al T-MEC ahora el gobierno de Estados Unidos pretende imponer inspectores laborales en México, con lo que se violaría la Soberanía de nuestra nación y sobre todo se daría pauta al intervencionismo, algo que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado.

En este tenor, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade recalcó qu México rechaza que Estados Unidos pretenda designar a cinco agregados laborales estadunidenses en el país para monitorear la implementación de la reforma laboral en el marco del T-MEC.

Como se sabe, desde el gobierno de Transición, Seado es el Seade, principal negociador mexicano del T-MEC, y agregó que la administración de EU tomó por sorpresa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando presentó al Congreso de ese país una disposición paralela al T-MEC, dentro de una iniciativa de Ley de implementación del Tratado, que incluye la designación de agregados laborales sin que esto haya sido acordado con nuestro país.

“Esta disposición, fruto de decisiones políticas del Congreso y la administración en EU, no fue, por razones evidentes, consultada con México, no lo fue. Y desde luego, no estamos de acuerdo”, recalcó Seade en un comunicado.

“A diferencia del resto de las disposiciones (de la ley) que son claramente del ámbito interno de los Estados Unidos, la disposición referida sí tiene efectos con respecto a nuestro país y por lo tanto, debió haber sido consultada”, reiteró.

El subsecretario envió una carta al Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, expresando la sorpresa y preocupación de México.

“Es preocupante que a través de una iniciativa de ley se pretenda ir más allá de lo necesario para cuidar el buen cumplimiento de lo negociado entre las partes.

“Si bien México respeta el proceso legislativo estadounidense y la iniciativa de ley que forma parte del proceso de aprobación del T-MEC —en cuya formulación México no interviene— se esperaría que su contenido reflejara el alcance de los compromisos acordados, sin establecer consideraciones ni mecanismos adicionales”, dice la carta que el jefe negociador del T-MEC en México envió a su contraparte en Estados Unidos.

Dijo que de inmediato se trasladará a Washington para plantearle las inquietudes de México directamente y a los legisladores estadunidenses.

Rechazo tajante

El gobierno mexicano ha rechazado la figura de los agregados laborales para realizar inspecciones y durante las negociaciones del protocolo modificatorio del tratado comercial acordó que en su lugar se estableciera que las controversias se solucionarán mediante paneles paritarios, formado por expertos y con un tercero con autonomía respecto a ambos países.

La legislación mexicana y disposiciones de derecho internacional vigentes, precisan que para la presencia de funcionarios extranjeros se requiere la autorización del país anfitrión, como ha sido siempre el caso de los agregados que México y Estados Unidos han acreditado en cada país, incluyendo aquellos en materia laboral.

Seade añadió que en este momento Estados Unidos tiene acreditada a una funcionaria diplomática cuyas actividades cubren los temas laborales, pero sin atribuciones de inspección de conformidad con la legislación mexicana.

Mientras que México ha tenido dos agregados laborales en su embajada en Washington.

El subsecretario dijo que se comunicará con el sector empresarial del país, así como con las secretarias de Economía y del Trabajo para informarles sobre este tema, mismo que también el presidente López Obrador, ya tiene conocimiento (Ariel Velázquez).