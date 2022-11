SSPC llamó a homologar el feminicidio en todo el país

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hizo un llamado a alcanzar la “cero violencia hacia las mujeres y acceso verdadero a la justicia”, durante la ceremonia en la que se inauguraron los 16 días de activismo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Desde el 2018, cuando inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos trabajado para que todas las muertes violentas de mujeres se clasifiquen como feminicidio y generemos acciones para prevenir ese delito y castigar a los responsables", señaló Rosa Icela Rodríguez.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana hizo énfasis en que durante su administración ha promovido la cero impunidad a la violencia de género y los feminicidios. "En la estrategia Cero Impunidad se apoya en las detenciones por feminicidio, violencia familiar y otros delitos contra las mujeres, se da seguimiento puntual a cada paso para evitar que estos crímenes queden sin castigo".

SSPC promueve homologar el feminicidio

La secretaria aseguró que en su infancia vivió la violencia de género

Uno de los temas que destacó Rosa Icela fue el llamado a los congresos de los estados a “hacer un respetuoso llamado a los congresos locales y las entidades federativas para que promuevan la homologación del tipo penal del feminicidio y homologuen los protocolos de investigación pericial y ministerial. Eso permitirá garantizar la debida diligencia y el debido proceso para que las víctimas y sus familias tengan acceso verdadero a la justicia".

Rosa Icela dijo que está dedicada a lograr construir un México lleno de paz, libre de violencia, donde niñas, mujeres jóvenes, adultas mayores, indígenas, comerciantes, trabajadoras, puedan caminar seguras, libres y felices por las calles.

Rosa Icela fue víctima de violencia de género

Se inauguraron los 16 días de activos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Igualmente, durante el evento inaugural, la titular de la SSPC aseguró que durante su infancia vivió la violencia de género. "Cuando era niña, yo veía toda clase de abusos de un hombre hacia una mujer; estos abusos se repitieron durante mucho tiempo. El hombre agredía a su pareja como parte de una rutina”.

Y señaló que “ya siendo ella una adulta mayor, hace poco le pregunté. ¿Por qué te dejabas golpear? ¿Por qué permitías que te lastimara, que te agrediera? Guardó silencio por un momento, me volteó a ver, y convencida me respondió; Hija, porque en ese tiempo no había derechos humanos. Las mujeres éramos propiedad de los hombres", señaló Rosa Icela.

