SCJN prohibe a escuelas retener papeles de alumnos por no pagar colegiaturas

Desde ahora las escuelas privadas ya no podrán retener la documentación de los estudiantes ante la falta de pago en las colegiaturas, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado que estas acciones quedan prohibidas.

Así mismo, Primera Sala de la Corte avaló de manera unánime la propuesta realizada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que la madre del menor al que el Colegio Ateneo Victoria le retuvo sus documentos, obtenga un ampara ante las acciones del plantel educativo.

¿QUÉ PASÓ?

El Colegio Ateneo Victoria dio de baja a un menor de edad que estudiaba en su centro educativo debido a que no había cumplido con el pago de las colegiaturas, sin embargo, cuando la madre fue a recoger las calificaciones y exámenes, la escuela se los negó, por lo que el niño no puede ingresar en otra escuela.

Ante esta situación la mujer denunció a la escuela y ahora es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien dictaminó que este tipo acciones impide al alumno inscribirse en otra escuela y le obstaculiza su derecho de acceso a la educación.

Escuelas que no entreguen documentación por no pagar colegiaturas entran en un delito.

Por ello el resolutivo de la SCJN declaró lo siguiente: “La expulsión y baja del menor quejoso es un acto cuya generación deriva de una fuente contractual y, por tanto, se controla mediante un contenido convencional específico”. La Corte añadió que “Por tanto, este acto no supera el primer paso del test, ya que no se acredita el nexo entre el acto del particular y una potestad normativa atribuida al Estado”.

Así mismo detalló que “Debe excluirse desde el plano de legalidad la existencia de una prerrogativa que les permita retener cualquier tipo de evaluación o examen, una vez que éstas sean solicitadas”.

Y es que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación “dichos documentos se convierten en una condición de tránsito necesaria en el sistema educativo nacional” y al no otorgarlos impiden la “accesibilidad del bien básico educativo”.