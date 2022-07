SCJN considera “razonable” la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto y consideró que la interrupción del embarazo es aceptable “en un breve plazo” a partir de la concepción y hasta las 12 semanas.

En la sentencia de acción de inconstitucionalidad 148/2017 el Pleno de la Suprema Corte señaló que el aborto solo tiene cabida “dentro de un breve plazo cercano a la concepción, como un mecanismo para equilibrar los elementos que coexisten y brindar un ámbito de protección tanto al concebido como a la autonomía reproductiva”.

De acuerdo con la SCJN, cuyo presidente es el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea los no nacidos no son personas en el sentido jurídico del término, por lo que no gozan de derechos humanos.

Suprema Corte despenaliza el aborto

En 2021, se despenalizó el aborto en México.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el año pasado, la Suprema Corte Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto en un falló unánime que allanó el camino para legalizar el procedimiento en todo el país.

Recientemente, la SCJN aclaró que esta medida no implica que las mujeres tengan un poder absoluto o ilimitado para interrumpir el embarazo en cualquier etapa. “Es necesario un balance entre ambas partes. El plazo de 12 semanas se juzga razonable para que tenga lugar la íntima reflexión de la mujer, se preste la asesoría médica y psicológica, y en su caso, se ejecute el procedimiento”.

Esta medida generó controversia en algunas regiones del país que buscaban frenar la interrupción del embarazo legal, en ese sentido la Suprema Corte aclaró que los estados no tiene competencia para legislar sobre el aborto.

Te puede interesar: ¿Qué despenalizó la SCJN sobre el aborto en México?

¿Qué dice la jurisprudencia del aborto?

En 2021, la Suprema Corte resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales. Este 2022, la SCJN aprobó la interrupción del embarazo para menores víctimas de violación en México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!