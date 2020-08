SAT: Lo que debes saber del RFC

Es probable que en más de una oportunidad hayas escuchado hablar del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para realizar ciertos requerimientos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero ¿sabes qué es, quiénes deben tramitarlo y para qué sirve? Continúa leyendo y aclara tus dudas .

El RFC o Registro Federal de Contribuyentes es una clave única de registro que sirve para identificar a toda aquella persona que realiza una actividad económica y deba contribuir con el gasto público ante el SAT.

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) está compuesta de clave alfanumérica, compuesta por 13 dígitos, que sirve para identificar como contribuyentes a las personas físicas o morales. Esto con la finalidad de controlar las obligaciones de pago de impuestos.

Nueva cédula del RFC que otorga el SAT

Usualmente, en el caso de las personas físicas, los dos primeros caracteres corresponden al apellido paterno, el tercero a la letra inicial del apellido materno, el cuarto al primer nombre; los números corresponden a la fecha de nacimiento en formato año, mes y día, y la homoclave asignada por el SAT.

Por su parte, el RFC para personas morales o empresas se compone de este modo:

Si el nombre de la empresa está compuesto por tres palabras se usa la primera letra de cada palabra. Si solo tiene dos palabras se usa la letra inicial de la primera y las dos primeras letras de la segunda; para los que solo tengan una, se usan las tres primeras letras; los números corresponden a la fecha de la constitución de la empresa (en el mismo formato año, mes y día) y la homoclave que asigna el SAT.

Qué es la homoclave

Son los últimos tres caracteres del RFC que ayudan a diferenciar a dos personas que puedan llamarse de la misma manera o haber nacido en una misma fecha. Esto garantiza que todos los ciudadanos del país tengan registros distintos.

Por qué debo tramitarlo

Es obligatorio que todos los contribuyentes lo tramiten, así que si aún no lo tienes solo haz clic aquí y sigue los pasos que a continuación aparecen.

Se entiende por contribuyente a aquellas personas que trabajen en empresas o para el gobierno; sean propietarios de empresas y trabajadores independientes. Todos, sin excepción deben inscribirse al SAT.

Para qué sirve

Por supuesto, funciona para cumplir obligaciones fiscales, para abrir cuentas bancarias, tener una tarjeta de crédito, tener acceso a programas sociales y becas, vender propiedades, tener acceso a la seguridad social, participar en Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) o es parte de los requisitos para obtener un crédito del Servicio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (Infonavit).

De enero a junio de 2020, México subió sus ingresos tributarios 3.2 % respecto al año anterior y en comparación con otros países, a pesar de la pandemia. Gracias por contribuir. #UnidosSaldremosAdelante



�� https://t.co/OX1GdiDFUC pic.twitter.com/vN0XOxChyq — SATMX (@SATMX) August 19, 2020

Cuándo debo tramitarlo

Si aún no has tenido un empleo es recomendable tramitar tú cédula del RFC para mostrarla a tu empleador. No tendrás que preocuparte por la declaración, ya que hasta no tener una actividad económica que requiera el pago de impuestos, no tienes ninguna obligación fiscal.